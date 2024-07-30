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ضريبة على السيارات ستشمل 70% من كل السيارات من شهر أبريل القادم في بريطانيا

اعتبارًا من 1 أبريل 2025، سيحتاج سائقو السيارات والشاحنات والدراجات النارية إلى دفع ضريبة المركبات سيتم تطبيق هذا التغيير على كل من المركبات الجديدة والحالية وسيضمن أن يبدأ جميع السائقين في دفع مساهمة ضريبية أكثر عدالة.

فريق التحرير by فريق التحرير

سبعة من كل 10 سائقين سيواجهون ضريبة بقيمة 2000 جنيه إسترليني من وكالة ترخيص المركبات والسائقين البريطانية على السيارات “الفاخرة” ليطبق ذلك على السيارات المسجلة بعد 1 أبريل 2025

سيضطر أصحاب السيارات التي تعد فاخرة إلى دفع ضريبة السيارة من العام المقبل بعد تغيير كبير في القواعد، وتم تحديد الطرز الأكثر شعبية التي ستتأثر وذلك اعتبارًا من أبريل 2025، حيث سيتعين على مالكي السيارات الكهربائية البدء في دفع ضريبة الطريق، بعد أن كانت السيارات الكهربائية معفاة من الضرائب سابقًا ولكن لن يكون هذا هو الحال من العام المقبل. ونقلت تقارير صحفية أنه وفقًا لبحث جديد، سيضطر سبعة من كل 10 سائقين بريطانيين إلى دفع ضريبة إضافية على سياراتهم من العام المقبل عندما تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ. ستؤثر ضريبة السيارات “الفاخرة” على السيارات التي يزيد سعرها عن 40 ألف جنيه إسترليني، وسيخضع ذلك على ما لا يقل عن 70 في المائة من السيارات الكهربائية للضريبة الجديدة بدءًا من العام المقبل.

ويشير موقع حكومي إلى أنه اعتبارًا من 1 أبريل 2025، سيحتاج سائقو السيارات الكهربائية والمنخفضة الانبعاثات والشاحنات والدراجات النارية إلى دفع ضريبة المركبات بنفس الطريقة التي يدفع بها سائقو المركبات ذات محرك الاحتراق الداخلي (ICE). سيتم تطبيق هذا التغيير على كل من المركبات الجديدة والحالية وسيضمن أن يبدأ جميع السائقين في دفع مساهمة ضريبية أكثر عدالة.


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