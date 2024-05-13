صفقات صينية بمليارات الدولارات في أوروبا

مع اختتام جولة أوروبية استمرت لخمسة أيام للرئيس الصيني شي جين بينغ، تم إبرام صفقات كبيرة مع هنغاريا يوم الجمعة الماضي، وهنغاريا (المجر) هي الدولة الوحيدة في «الاتحاد الأوروبي» التي لا تزال ناشطة في مبادرة «الحزام والطريق» فيما جرى التوقيع على اتفاقيات وصفقات بلغت قيمتها أكثر من 10مليارات دولار بحسب وكالة «بلومبرغ».

تضمنت اتفاقية أخرى ضمن الاستثمارات في البنية التحتية، اتفاقية للاستخدام السلمي للطاقة النووية، وكانت هنغاريا قد أعلنت المجر في ديسمبر الماضي، عن افتتاح بي واي دي» الصينية (BYD)، أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية في العالم، أول مصنع أوروبي لإنتاج السيارات الكهربائية في جنوب البلاد.

ونقلت تقارير صحفية عن التقدم الذي تم إحرازه في مشروع سكك الحديد فائقة السرعة يربط عاصمة صربيا، بلغراد بالعاصمة الهنغارية بودابست، وتقود «شركة هندسة السكك الحديدية الصينية» بالتعاون مع شركات صينية أخرى عملية بناء السكة بطول 342 كلم، أكثر من نصف طولها يمتد داخل صربيا، وستقلص المسافة الزمنية بين البلدين مع تأمين سرعة 200 كلم في الساعة.

The Hungary-Serbia Railway, built by #CREC in cooperation with #Hungary, is the first railroad project implemented by China in the EU countries. As of early May 2024, over half of the 152 km Hungary section is completed, promising to reduce travel time between the Serbian and… pic.twitter.com/9k5m0BKHqr — China Railway Engineering Corporation (@CRECofficial) May 9, 2024

كما تواصل هنغاريا تعميق العلاقات مع شركة «هواوي» خلال زيارة الرئيس الصيني، وفقاً لما أفادت به وكالة «بلومبرغ»، التي تابعت أنّ «هواوي» وشركة الاتصالات المجرية «4iG Nyrt» تعملان على تطوير منصة خدمات سحابية مشتركة فيما تباهي آيسلندا باعتماد حلول هواوي للجيل الخامس التي آمنت لها سرعات وضعتها في الصدارة عالميا بسرعة اتصال تزيد عن 242.9 ميجا بت وفق بيانات مؤشر «سبيد تيست» المتخصص في قياس سرعات خدمات الإنترنت.