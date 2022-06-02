شركة جزيرة الجبيل للإستثمار تطلق وجهتها الجديدة “مرسى الجبيل”

أعلنت شركة جزيرة الجبيل للاستثمار، اليوم، عن ترسية عقد تطوير مرسى الجبيل المؤلف من 66 رصيف في “مرفأ الجبيل”، على شركة الظفرة للأنابيب والمقاولات بقيمة 40 مليون درهم إماراتي، والذي من المقرر الإنتهاء من أعمال تطويره في منتصف عام 2023.

وبموجب هذا العقد تتولى شركة الظفرة للأنابيب والمقاولات، إحدى الشركات الرائدة في أعمال الهندسة الأرضية في أبوظبي، تنفيذ جدار الرصيف وكافة أعمال البنية التحتية المرتبطة به على طول حواف ومنصات المرسى.

يعد المرسى الجديد جزءاً من منطقة المارينا الواقعة ضمن مرفأ الجبيل. حيث أن أعمال التصميم والتخطيط المتعلقة بمنطقة الواجهة البحرية قيد التنفيذ من قبل شركة AE7، أحد أبرز الشركات الاستشارية في المنطقة، ومن المتوقع أن يتم تسليمها بحلول منتصف عام 2024. توفر منطقة المارينا لجميع المقيمين والزوار واجهة بحرية فاخرة ممتدة على طول الخط الساحلي لمشروع جزيرة الجبيل ومطلة على مدينة أبوظبي.

تقع منطقة المارينا، المقرر إطلاقها في أكتوبر 2022، وسط المناظر الطبيعية الخلابة المحاطة بالمشهد الساحر لأشجار القرم، وتنوع الحياة البرية في العاصمة الإماراتية، وتتألف من 41 وحدة تاون هاوس ذات تصاميم أنيقة وراقية تتيح للمقيمين أسلوب حياة مريح وهادئ، بطابقين أو ثلاث طوابق. كما تتضمن المنطقة مبنى يضم 18 شقة سكنية ذات مساحات رحبة، وتتوفر جميع الوحدات السكنية المذكورة بخيارات تصل إلى ثلاث غرف نوم وبمساحات تصل إلى 290 متراً مربعاً.

يوفر “مرفأ الجبيل” لسكانه خيارات متنوعة من المرافق الترفيهية أبرزها مجمع نادي اليخوت الفاخر وممشى يضم عدداً من المطاعم والمقاهي التي يقع بعضها في الهواء الطلق. وكل تلك المرافق ستجعل من مرفأ الجبيل وجهة مثالية لعشاق القوارب ومحبي الأجواء البحرية الذين يتطلعون للاستمتاع بروعة الواجهة البحرية المذهلة مع العائلة والأصدقاء.

وبهذه المناسبة، قال المهندس عبدالله سعيد الشامسي، مدير العمليات لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار: “يسرنا توقيع عقد تطوير المرسى في مرفأ الجبيل مع شركة الظفرة للأنابيب والمقاولات. ومن المقرر أن يكتمل التنفيذ بحلول منتصف عام 2023، وتتيح الوجهة الجديدة لجميع المقيمين الاستمتاع بنمط الحياة المتكامل في جزيرة الجبيل”.

وأضاف: “من المخطط أن يصبح مرفأ الجبيل جزءاً من مجموعة الوجهات المجتمعية التي يتميز بها مشروع جزيرة الجبيل في العاصمة أبوظبي. ويؤكد توقيع هذا العقد على التزام شركة جزيرة الجبيل للاستثمار بتطوير مشروعها الرائد من خلال إضافة واجهة بحرية متميزة، والتي تضمن أيضاً أسلوب الحياة الفاخر لجميع القاطنين في مجتمع مرفأ الجبيل”.

تبلغ ميزانية مشروع جزيرة الجبيل 10 مليار درهم إماراتي، وهو مشروع مملوك لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار، وتتولى شركة “ليد – LEAD” مسؤولية تنفيذه وإداراته، ويشمل ست قرى سكنية تتميز بتصميمها الفريد والمبتكر وتقع بين جزيرتي ياس والسعديات.

يقع المشروع المميز وسط الجمال الطبيعي الأخاذ والتنوع البيولوجي الغني لأشجار القرم، ويوفر لجميع المقيمين فيه مختلف وسائل الراحة والرفاهية، حيث من المخطط أن يشكل إضافة مميزة للمشهد السكني في إمارة أبوظبي لجميع عشاق الحياة الصحية الراقية والمستدامة.