شركات الطيران تلغي أكثر من 25 ألف رحلة في أغسطس

قامت شركات الطيران والمطارات بإلغاء بعض الرحلات الجوية من جدولها نظراً للظروف الشائكة التي يمر بها العالم خاصة في أوروبا نتيجة نقص الموظفين والدعوات إلى الإضرابات.

وأفادت مجلة إير جورنال، نقلاً عن بيانات لـ “سيريوم”، وهي شركة متخصصة بتحليل أعمال قطاع الطيران، أن شركات الطيران ألغت 25378 رحلة جوية الأسبوع الماضي، قرابة 60٪ منها في أوروبا.

ولفتت البيانات إلى إلغاء حوالي 818 رحلة يومياً. ما يعني خسارة 4.4 مليون مقعد في أسبوع واحد.

ووفقا لـ”سيريوم”، فإن الخطوط الجوية التركية هي الشركة الأكثر تضرراً إذ قامت بإلغاء 4408 رحلة، نصفها إلى اسطنبول بالاضافة إلى قرابة ألف رحلة إلى روسيا.

واشارت بيانات “سيريوم” أن الخطوط الجوية البريطانية جاءت في المركز الثاني إذ ألغت 3600 رحلة، تلتها ايزي جيت مع 2045 رحلة، ثم لوفتهانزا مع 1888 رحلة وويز اير مع 1256 رحلة.

وفي بقية العالم، ألغت شركة ازول البرازيلية 2133 رحلة، والطيران الكوري الجنوبي 2033 رحلة والهندية إنديجو 2030 رحلة.