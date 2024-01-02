شرطة دبي تعيد مبلغ 76 ألف درهم لسائح في غضون نصف ساعة

تمكنت شرطة دبي من إعادة مبلغ 76 ألف درهم لسائح عربي، وذلك بعد أن نسيه في سيارة أجرة أثناء عودته إلى مقر سكنه بعد المشاركة في احتفالات رأس السنة الميلادية 2024.

وجاء هذا الإنجاز بفضل سرعة الاستجابة والجاهزية التامة لشرطة دبي، وكفاءة فريق العمل في الشرطة السياحية، وتعاون سائق سيارة الأجرة الذي سلم المبلغ إلى الشرطة فور طلبها.

وتلقت شرطة بلاغ من السائح في الساعة الثانية صباحاً، يفيد نسيانه لحقيبة تحتوي على مبالغ مالية كبيرة من فئتي الدولار والدرهم في إحدى سيارات الأجرة التي يتم استئجارها من خلال التطبيق الذكي.

وباشر فريق العمل في الشرطة السياحية إجراءات البحث والتحري، وتمكن من تحديد السيارة التي استقلها السائح إلى مقر سكنه في أحد الفنادق، ثم تواصل مع السائق لإحضار المبلغ.

شرطة دبي تعيد المبلغ للسائح

وتمكن فريق العمل من إعادة المبلغ إلى السائح في غضون نصف ساعة فقط، وذلك بفضل كفاءته وسرعة استجابته، وتعاون سائق سيارة الأجرة الذي تصرف بأمانة وأخلاق عالية. وعبر السائح عن سعادته باستعادة الحقيبة والمبلغ المالي كاملاً، مُثنياً على جهود شرطة دبي في سرعة الاستجابة مع بلاغه الذي يعكس الأمن والأمان في إمارة دبي.