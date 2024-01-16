إطلاق أول محطة شحن للسيارات الكهربائية في قلب الرياض

في خطوة نوعية تعزز من تحول المملكة العربية السعودية نحو الاستدامة واعتماد التقنيات البيئية، تم افتتاح أول محطة شحن كهربائية في واجهة روشن بالعاصمة الرياض.



الحدث الذي أقيم بتنظيم من شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية (EVIQ)، يمثل نقلة نوعية في توفير بنية تحتية للسيارات الكهربائية في المملكة لشراكة فاعلة بين صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للكهرباء.

حيث يمتلك الصندوق نسبة 75% في EVIQ، فيما تمتلك الشركة السعودية للكهرباء نسبة 25%.



يعتبر هذا المشروع جزءًا من خطط EVIQ الطموحة لنشر أكثر من 5,000 شاحن سريع في 1,000 موقع استراتيجي حول المملكة بحلول عام 2030.

وبالتزامن مع هذا الإعلان، يأتي افتتاح المحطة الأولى في واجهة روشن كخطوة استراتيجية تعزز قاعدة البنية التحتية للسيارات الكهربائية، وتشكل إضافة قوية لتطوير قطاع الطاقة النظيفة في المملكة.



من المتوقع أن يلعب هذا المشروع دورًا حيويًا في تشجيع استخدام السيارات الكهربائية في المجتمع السعودي، وبما أن واجهة روشن تُعتبر واحدة من الوجهات الرائدة في الرياض، يتوقع أن يلتفت العديد من الزوار والمستهلكين إلى ميزات الشحن السريع الذي يوفره EVIQ.



مع توسع شركات السيارات الكهربائية وتزايد الاهتمام بالطاقة النظيفة، يشكل هذا الإعلان خطوة هامة نحو تحقيق الاستدامة والاعتماد على مصادر الطاقة البديلة في المملكة العربية السعودية، مع تطلعات المستقبل الواعدة لتحول السوق نحو المزيد من الابتكار والتطوير في قطاع السيارات الكهربائي.



الموقع الجديد، الذي يعتبر الأول من نوعه في واجهة روشن، يتميز بشاحنين سريعين وفعالين، يتيحان لمستخدمي السيارات الكهربائية شحن مركباتهم بسرعة عالية.



تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتحفيز اعتماد السيارات الكهربائية كجزء من جهودها للانتقال إلى مصادر الطاقة المستدامة.



شدد محمد بكر قزاز، الرئيس التنفيذي لشركة EVIQ، على أهمية هذا الإنجاز الذي يشكل بداية تنفيذ الخطط الطموحة للشركة.



وأشار قزاز إلى أن الموقع الجديد يعكس التزام EVIQ بتوفير بنية تحتية فعّالة ومتقدمة للسيارات الكهربائية في المملكة.



من جانبه، أكد ديفيد جروفر، الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن، أن واجهة روشن تعتبر واحدة من أبرز الوجهات في الرياض، حيث يزورها أكثر من 800,000 زائر شهريًا، مما يجعلها موقعًا مثاليًا لاستضافة أول محطة شحن عامة للسيارات الكهربائية من EVIQ.



يأتي هذا الإعلان في إطار التحديات التي تواجهها صناعة السيارات الكهربائية في المملكة، حيث تعتبر البنية التحتية للشحن من أهم العوامل التي تحد من اعتماد هذا النوع من السيارات.

من المتوقع أن تساهم هذه المحطة في تحسين تجربة مالكي السيارات الكهربائية وزيادة الثقة في استخدامها في المملكة، لتعزيز البنية التحتية للسيارات الكهربائية في المملكة، مع توقعات بأن يسهم مشروع سدرة السكني المجاور، الذي يتضمن نحو 30,000 وحدة سكنية عصرية.