شاهد المسارات الجديدة للدراجات الهوائية والسكوتر والمشاة بطول 13.5 كم في دبي

كشفت هيئة طرق دبي عن مسارات جديدة للدراجات الهوائية والسكوتر والمشاة بطول 13.5 كم ضمن خطتها لتحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية، وذلك عبر توفير البدائل المناسبة لتشجيع السكان على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية.

وأشارت الهيئة أنها تنفذ مشروع المسار الخاص للدراجات الهوائية والسكوتر والمشاة بطول 13.5 كيلومتراً، يربط منطقتي الصفوح ودبي هيلز من خلال شارع حصة، ويتضمن تنفيذ جسرين للدراجات الهوائية والمشاة ينفردان بتصميمهما الهندسي الفريد، على شارع الشيخ زايد، وشارع الخيل.

ونقل البيان تأكيد هذا التوجه من جانب مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بقوله: يعد مشروع مسار الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي والمشاة، جزءاً من مشروع تطوير شارع حصة الذي تنفذه الهيئة حالياً، ويمتد من تقاطعه مع شارع الشيخ زايد إلى تقاطعه مع شارع الخيل بطول 4.5 كم، ويتضمن تطوير أربعة تقاطعات رئيسة على شارع حصة، مع كل من شارع الشيخ زايد، وشارع الخيل الأول، وشارع الأصايل، وشارع الخيل، إضافة إلى زيادة عدد مسارات شارع حصة من مسارين الى أربع مسارات في كل اتجاه، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع بنسبة 100%، لتصل إلى 16 ألف مركبة في الساعة في الاتجاهين.

مواصفات المسار

مسار الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي والمشاة الجاري الذي يجري تنفيذه، يبلغ طوله 13.5 كيلومتراً، وعرض 4.5 أمتار، منها 2.5 متراً لمسار الدراجات والسكوتر، ومترين لمسار المشاة، ويربط المسار منطقة الصفوح بدبي هيلز من خلال شارع حصة، ويخدم 12 تجمعاً حيوياً ومتنوعاً بين سكني وتجاري وتعليمي وخدمي، ومناطق سكنية مثل البرشاء، والبرشاء هايتس، ويسهم المشروع في تعزيز رحلات الميل الأول والأخير، من خلال الربط مع محطة مترو مدينة دبي للإنترنت، ومناطق الجذب التجارية والخدمية في المنطقة، مشيراً إلى أن الطاقة الاستيعابية للمسار تقدر بنحو 5200 مستخدم في الساعة.

ويلفت المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إلى أن المسار الجديد ينفرد بوجود جسرين، الأول يعبر شارع الشيخ زايد، بطول 528 متراً، والثاني يعبر شارع الخيل بطول 501 متراً، ويبلغ عرض كل جسر خمسة أمتار، منها ثلاثة أمتار لمسار الدراجات والسكوتر الكهربائي، ومترين للمشاة، ويتميز الجسرين بتصميمهما الهندسي الفريد المستمد من البيئة المحيطة بالجسر، حيث تعبر الفكرة التصميمية للجسر الذي يعبر شارع الشيخ زايد عن الترابط والاتصال من خلال استخدام خطوط متداخلة مع بعضها البعض، ويوفر الشكل التصميمي لهيكل الجسر المفتوح رؤية أفضل للمنطقة والأبراج المحيطة به، فيما يعبر تصميم الجسر الذي يعبر شارع الخيل عن خطوط الضوء الناتجة عن أشعة الشمس، التي تعطي مساراً انسيابياً، يمنح المشاة والدراجين شعوراً بالسكون بعيداً عن ضوضاء الشارع، حيث روعي في التصميم الأخذ في الاعتبار مسار الشمس لدمج إشعاعها مع التصميم.

640 ألف نسمة

يعد مشروع تطوير شارع حصة، أحد أهم مشاريع تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، ويخدم المشروع عددا من المناطق السكنية والتطويرية، مثل منطقة الصفوح الثانية، ومنطقة البرشاء السكنية، وقرية جميرا الدائرية، ويتوقع أن يصل عدد سكان المناطق التي يخدمها المشروع أكثر من 640 ألف نسمة عام 2030، ويسهم المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية لشارع حصة من 8000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، إلى 16 ألف مركبة في الساعة في الاتجاهين، بنسبة زيادة تصل إلى 100%.

أربع تقاطعات

يتضمن المشروع تطوير أربع تقاطعات رئيسة، الأول: تقاطع شارع حصة مع شارع الشيخ زايد، بتنفيذ منحدر مجسر: (Ramp Directional)، بسعة مسارين، يمر فوق مسار الخط الأحمر لمترو دبي، ويخدم الحركة المرورية المتجهة يميناً من شارع الشيخ زايد إلى شارع حصة شرقاً باتجاه شارع الإمارات، والثاني: تطوير تقاطع شارع حصة مع شارع الخيل الأول، وذلك بزيادة عدد المسارات على الجسر القائم لشارع حصة، من ثلاثة مسارات إلى أربع مسارات في كل اتجاه، وتنفيذ التحسينات المرورية على التقاطع السطحي المحكوم بالإشارة الضوئية، والثالث تطوير تقاطع شارع حصة مع شارع الأصايل أيضا، ويتضمن زيادة عدد المسارات على الجسر الحالي من مسارين في كل اتجاه إلى أربع مسارات في كل اتجاه على امتداد شارع حصة، وتنفيذ التحسينات المرورية على التقاطع السطحي المحكوم بإشارة ضوئية، أما التقاطع الرابع الذى سيجري تطويره ضمن المشروع، فهو تقاطع شارع حصة مع شارع الخيل، ويشمل تنفيذ وصلة مجسرة مباشرة: (Ramp Directional)، ويخدم الحركة المرورية المتجهة من شارع حصة إلى شارع الخيل شمالاً، باتجاه الشارقة مكونة من مسارين.