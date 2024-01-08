دبي تطلق مشروعاً بـ 332 مليون درهم لتعزيز انسيابية الحركة المرورية على شارع أم سقيم

أرست هيئة الطرق والمواصلات في دبي عقد مشروع تطوير شارع أم سقيم، من تقاطعه مع شارع الخيل إلى تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد، بكلفة 332 مليون درهم.

يأتي هذا المشروع استكمالاً لجهود الهيئة في تطوير هذا المحور، حيث أنجزت عام 2013 توسعة وتطوير للشارع من تقاطعه مع شارع الشيخ زايد إلى تقاطعه مع شارع الخيل، بتنفيذ جسرين بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، وثلاثة جسور للمشاة، كما نفذت الهيئة ضمن مشروع الجسور والطرق المؤدية إلى (دبي هيلز مول)، جسراً على شارع أم سقيم عند تقاطعه مع مدخل منطقتي دبي هيلز والبرشاء.

وتهدف الهيئة من خلال هذا المشروع إلى تعزيز انسيابية الحركة المرورية في هذا المحور الحيوي الذي يربط عدة مناطق مهمة في دبي، بما في ذلك منطقة جميرا ومنطقة الخليج التجاري ومنطقة البرشاء.

تنفيذ مشروع شارع أم سقيم على مرحلتين

ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، حيث سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى في عام 2025، والمرحلة الثانية في عام 2027.

أرست #هيئة_الطرق_و_المواصلات، عقد مشروع تطوير شارع أم سقيم، من تقاطعه مع شارع الخيل إلى تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد، بتكلفة 332 مليون درهم، يسهم المشروع في تعزيز الربط بين أربعة محاور استراتيجية في إمارة دبي، هي: شارع الشيخ زايد وشارع الخيل وشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع… pic.twitter.com/UdR2anCHe8 — RTA (@rta_dubai) January 7, 2024