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دبي تطلق مشروعاً بـ 332 مليون درهم لتعزيز انسيابية الحركة المرورية على شارع أم سقيم

تهدف الهيئة من خلال هذا المشروع إلى تعزيز انسيابية الحركة المرورية في هذا المحور الحيوي الذي يربط عدة مناطق مهمة في دبي، بما في ذلك منطقة جميرا ومنطقة الخليج التجاري ومنطقة البرشاء.

فريق التحرير by فريق التحرير
شارع أم سقيم

أرست هيئة الطرق والمواصلات في دبي عقد مشروع تطوير شارع أم سقيم، من تقاطعه مع شارع الخيل إلى تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد، بكلفة 332 مليون درهم.

يأتي هذا المشروع استكمالاً لجهود الهيئة في تطوير هذا المحور، حيث أنجزت عام 2013 توسعة وتطوير للشارع من تقاطعه مع شارع الشيخ زايد إلى تقاطعه مع شارع الخيل، بتنفيذ جسرين بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، وثلاثة جسور للمشاة، كما نفذت الهيئة ضمن مشروع الجسور والطرق المؤدية إلى (دبي هيلز مول)، جسراً على شارع أم سقيم عند تقاطعه مع مدخل منطقتي دبي هيلز والبرشاء.

شارع أم سقيم

وتهدف الهيئة من خلال هذا المشروع إلى تعزيز انسيابية الحركة المرورية في هذا المحور الحيوي الذي يربط عدة مناطق مهمة في دبي، بما في ذلك منطقة جميرا ومنطقة الخليج التجاري ومنطقة البرشاء.

تنفيذ مشروع شارع أم سقيم على مرحلتين

ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، حيث سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى في عام 2025، والمرحلة الثانية في عام 2027.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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