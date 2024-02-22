سيارات الأجرة الجوية.. رهان هيونداي على السفر في المستقبل

في الوقت الذي يسعى فيه قطاع الطيران إلى إيجاد طرق لجعل السفر الجوي أقل تلويثا وأكثر استدامة، تعد شركة الطيران إمبراير وشركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية هيونداي من بين الشركات التي تراهن على شكل جديد من السفر الجوي من خلال سيارات الأجرة الجوية.

تعمل شركة هيونداي Supernal وEve Air Mobility المدعومة من شركة Embraer على تطوير طائرات كهربائية تقلع وتهبط عموديا.

والفكرة هي أن سيارات الأجرة الجوية هذه قد توفر شكلا مستداما من النقل الجوي للمدن ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق التي بها شبكات نقل عام أقل تطورا.

ويقول الخبراء إنها يمكن أن تساعد في تعويض انبعاثات الكربون الناجمة عن قطاع الطيران التقليدي، ولكن هناك الكثير من التحديات التكنولوجية والتنظيمية التي تحول دون جعل سيارات الأجرة الجوية قابلة للتطبيق تجاريا.

يقول الخبراء إن انخفاض أسعار البطاريات والتقدم التكنولوجي ومشاركة كبار اللاعبين مثل هيونداي يعني أن مثل هذه الطائرات قد تصبح حقيقة واقعة قريبا.

وتأمل وحدة التنقل الجوي المتقدمة التابعة لشركة هيونداي Supernal وEve Air Mobility المدعومة من شركة Embraer، في إطلاق سيارات الأجرة الجوية التي تعمل بالطاقة الكهربائية رسميا خلال العامين إلى الأربع سنوات القادمة.

تم تصميم الطائرة الكهربائية S-A2 من شركة Supernal، والمجهزة بثمانية دوارات، لنقل طيار وأربعة ركاب.

وسيتراوح مدى التاكسي الجوي الذي يعمل بالبطارية حوالي 25 إلى 40 ميلا وسيكون قادرا على الإقلاع والهبوط عموديا.

تخطط شركة Supernal لاختبار أول نسخة تجريبية تكنولوجية واسعة النطاق في كاليفورنيا هذا العام، وهي على اتصال مع إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية ووكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن السياسات وقضايا الشهادات.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، شكلت شركة سوبرنال وسلطات الطيران المدني في سنغافورة والمسؤولون في مجال التنمية الاقتصادية شراكة لتطوير قطاع التنقل الجوي المتقدم بشكل مشترك من حيث الأطر البحثية والتنظيمية.

وتقوم الشركة البرازيلية Eve Air Mobility، وهي شركة فرعية من ثالث أكبر شركة لتصنيع الطائرات Embrarer، باختبار وتطوير طائرة كهربائية للإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL) والتي تأمل في إطلاقها بحلول عام 2026.

مثل طائرة Supernal’s S-A2، من المتوقع أيضا أن تحمل طائرة Eve Air Mobility ما بين أربعة إلى ستة ركاب بمدى يصل إلى 60 ميلا، دون توليد أي انبعاثات كربونية محلية.

تعتبر سيارات الأجرة الجوية مجرد واحدة من الطرق العديدة التي يفكر فيها قطاع الطيران لتحسين الاستدامة.

تتجه شركات الطيران نحو استخدام مزيج من وقود الطيران المستدام المصنوع من مصادر متجددة، حيث تهدف الصناعة إلى تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. وتقوم شركات الطيران أيضا بتصميم طائرات ومحركات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود.

في الوقت الحالي، لا تزال صناعة التاكسي الجوي وغيرها من أشكال النقل الجوي تواجه عقبات يتعين عليها تجاوزها، مثل تكاليف البطاريات، ووضع أطر تنظيمية وأطر سلامة جديدة لمثل هذا السفر، والتصديق على مثل هذه الطائرات.