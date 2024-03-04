سالك.. أداء مالي قوي في 2023 وإيرادات قياسية

أعلنت “سالك” عن نتائجها المالية للعام 2023، والتي أظهرت نموًا استثنائيًا في الإيرادات والأرباح، مدعومةً بالعديد من العوامل الإيجابية التي ساهمت في تعزيز مكانتها كشركة رائدة في مجال تحصيل رسوم المرور في دبي.

بلغت إيرادات “سالك” 2,109 مليون درهم في عام 2023، بزيادة 11.7% عن عام 2022، مسجلةً أعلى مستوى لها على الإطلاق منذ بدء عملياتها في عام 2007.

ويرجع هذا الأداء المتميز إلى الارتفاع الكبير في عدد الرحلات المولدة للإيرادات بنسبة 11.7% إلى 461.4 مليون رحلة، ونمو إيرادات رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية بنسبة 11.7% إلى 1,845 مليون درهم، مما يعكس النمو المستمر في حركة المرور والسياحة في دبي.

وشهد الربع الرابع من عام 2023 أداءً قويًا أيضًا، حيث ارتفعت الرحلات المولدة للإيرادات بنسبة 11.1% على أساس سنوي إلى 123.2 مليون رحلة، بينما وصلت إيرادات رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية إلى 493 مليون درهم، بزيادة 11.1% على أساس سنوي.

وعلى صعيد الأرباح، حققت “سالك” صافي أرباح بلغ 1,390 مليون درهم في عام 2023، بزيادة 5.0% عن عام 2022، مدعومةً بالنمو في الإيرادات وتحسين كفاءة التشغيل. ويوضح هذا الأداء المتين التزام “سالك” بتقديم قيمة طويلة الأجل لمساهميها، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وتأكيدًا على التزامها بتوزيع الأرباح، أوصى مجلس إدارة “سالك” بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 550 مليون درهم عن النصف الثاني من عام 2023، بواقع 7.3338 فلس للسهم، مما يعكس ثقة الشركة في قدرتها على الاستمرار في تحقيق نتائج إيجابية.