زيادة أعداد الحاويات الواردة الفارغة 231% تعزز الصادرات السعودية

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عن زيادة أعداد الحاويات الواردة الفارغة بنسبة 231% والتي يتم استيرادها من قبل الخطوط الملاحية إلى المملكة، وذلك لدعم عمليات التصدير وتوفير الحاويات الفارغة لتصل إلى 69429 حاوية في الفترة من بداية يناير حتى نهاية مايو 2022، مقارنة بـ 20985 حاوية في الفترة المماثلة من العام السابق، ما يسهم بشكل كبير في تنمية وتعزيز الصادرات الوطنية ويخدم حركة التجارة بين المملكة والعالم وتيسير التجارة.

جاء ذلك على أثر المبادرة، التي أطلقتها “موانئ” مع شركائها الاستراتيجيين من مستثمري محطات تشغيل الحاويات بنهاية العام الماضي بتخفيض أجور المناولة 50% من التعرفة لاستيراد الحاويات الفارغة لمدة عام واحد، بما عمل على تقليل تكلفة استيراد الحاويات الفارغة، وساعد على توفيرها من قبل الخطوط الملاحية، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة الداعمة للموانئ السعودية، وتنمية قطاع بحري جاذب ومستدام يعزز حركة التجارة والتنمية الاقتصادية للمملكة.

وتسعى “موانئ” إلى تطوير منظومة موانئ فعالة تدعم الصادرات الوطنية، وتعمل على تحفيز منظومة الاستيراد والتصدير عبر تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج المساندة والداعمة لمشاركة القطاع الخاص في الموانئ السعودية من خلال تحسين كفاءة التشغيل، وتحسين البيئة التنظيمية والتشريعية وإعادة هندسة الإجراءات وأتمتتها بالشراكة مع كل الشركاء الاستراتيجيين والجهات الحكومية ذات العلاقة في إطار الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الهادفة إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية.

وأنشئت الهيئة العامة للموانئ في 1976، وتهدف إلى تنظيم إدارة الموانئ السعودية والإشراف على تشغيلها والعمل على تهيئتها بوصفها عنصر جذب استثماريا، وتطويرها بما يدعم التجارة في المملكة وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال وضع القواعد اللازمة لإدارة الموانئ، وفقا لأفضل النظم والأساليب الدولية.

وتسعى لضمان بيئة تنظيمية وتجارية فعالة وموثوقة، وتعزيز الطابع التنظيمي للهيئة ونموذجها التشغيلي، وتمكين النمو والابتكار في النظام البحري للمملكة، كما ترتكز رؤية “موانئ” إلى تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، وتمكين طموحاتنا الاقتصادية والاجتماعية من خلال الإسهام في جعل المملكة رائدة في النظام البيئي للموانئ، ليكون مدعوما بعمليات موثوقة وفعالة وبيئة آمنة ومستدامة، مع إيجاد قيمة اقتصادية واجتماعية مع شركائنا، وتعزيز الابتكار، وتطوير القدرات الصناعية الرائدة، تحقيقا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وفق رؤية السعودية 2030.