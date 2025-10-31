ربط إشارات المرور في الرياض لإعطاء الأولوية للإسعاف والطوارئ

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، حديثاً، عن عزمها قريباً ربط منظومة الإشارات المرورية الذكية في العاصمة السعودية الرياض لإعطاء الأولوية لمركبات الإسعاف في حالات الطوارئ.

وشارك موقع “الرصد الإعلامي” الحكومي هذه التغريدة، دون إعطاء مزيد من المعلومات.

قريبًا ..



ربط منظومة الإشارات المرورية الذكية في مدينة #الرياض لتمكين إعطاء الأولوية لمركبات الإسعاف في حالات الطوارئ.



وتعاني مدينة الرياض، أكبر مدن السعودية، من تحديات الازدحام المروري التي باتت تؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين وعلى قطاع الأعمال والمشاريع الهندسية، وذلك على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة السعودية والجهات المعنية على مدار السنوات الماضية، لا يزال الازدحام المروري يشكل تحدياً كبيراً يحتاج إلى حلول مبتكرة ومتكاملة.

وقال الكاتب السعودي عبدالرحمن بن ناحي الايداء في مقال بعنوان “ازدحام حركة المرور في الرياض.. إما حلول عاجلة أو الشلل التام“، نشرته صحيفة “سبق” الإلكترونية المحلية في سبتمبر/أيلول 2024 “تشهد مدينة الرياض هذا الازدحام المروري الصعب على مدار اليوم في جميع طرقاتها الرئيسية والفرعية، إلى درجة تصل لحد الاختناق؛ وهو ما يتسبب في انزعاج سكان المدينة والسياح القادمين إليها من دول ومدن أخرى، إضافة إلى تأخير وصول الموظفين إلى أعمالهم، وتعطيل الحركة الاقتصادية اليومية للمدينة، الأمر الذي بات يشكل ضرورة قصوى لتقديم حلول هندسية وتصميمية عاجلة لذلك”.