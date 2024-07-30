فريق التحرير by فريق التحرير

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كاميرات ذكية وأنظمة مرور متطورة.. دبي تطلق مركبة ذكية ترصد المخالفات

تم تجهيز المركبة بكاميرات وأجهزة استشعار متقدمة لضمان الرصد الدقيق والمستمر للمناطق المحيطة بمحطات القطارات.

فريق التحرير by فريق التحرير
دبي

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مرحلة التشغيل التجريبي لمركبة تفتيش ذكية متطورة، التي صممت لمراقبة المناطق المحيطة بحرم القطارات.

وباستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، تم تجهيز المركبة بكاميرات وأجهزة استشعار متقدمة لضمان الرصد الدقيق والمستمر للمناطق المحيطة بمحطات القطارات، مما يمكنها من اكتشاف أي مخالفات أو أضرار بشكل فوري.

دبي

وقال عبد الرحمن الجناحي، مدير إدارة حرم القطارات بمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات: ستعمل هذه التكنولوجيا على تحسين كفاءة عمليات التفتيش، التي تنفذها الهيئة، وتعتمد مركبة التفتيش الذكي على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

دبي

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...