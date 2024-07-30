كاميرات ذكية وأنظمة مرور متطورة.. دبي تطلق مركبة ذكية ترصد المخالفات

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مرحلة التشغيل التجريبي لمركبة تفتيش ذكية متطورة، التي صممت لمراقبة المناطق المحيطة بحرم القطارات.

وباستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، تم تجهيز المركبة بكاميرات وأجهزة استشعار متقدمة لضمان الرصد الدقيق والمستمر للمناطق المحيطة بمحطات القطارات، مما يمكنها من اكتشاف أي مخالفات أو أضرار بشكل فوري.

وقال عبد الرحمن الجناحي، مدير إدارة حرم القطارات بمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات: ستعمل هذه التكنولوجيا على تحسين كفاءة عمليات التفتيش، التي تنفذها الهيئة، وتعتمد مركبة التفتيش الذكي على تقنيات الذكاء الاصطناعي.