دبي ستستخدم الدراجات الكهربائية في قطاع توصيل الطلبات

قررت هيئة الطرق والمواصلات في دبي استخدام الدرجات الكهربائية في شركات توصيل الطلبات، وذلك في إطار سعيها لإيجاد بدائل صديقة للبيئة.

ووفقاً لبيان الهيئة، تتضمن الخطة المزمع تنفيذها:

تطوير البنية التحتية لقطاع النقل التجاري

التعديل في اشتراطات الترخيص والتسجيل

تطوير مشاريع لمحطات شحن تجريبية لتبديل بطاريات الدراجات الكهربائية

وقالت إن ذلك يأتي لضمان تحقيق الأهداف المنشودة المتمثّلة في المحافظة على استدامة الطاقة المطلوبة لهذه الدراجات وهي طاقة نظيفة وصديقة للبيئة.

وأكد مدير إدارة أنشطة النقل التجارية بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات مهند المهيري أن المشروع يأتي في إطار الجهود الحثيثة والمستمرة، التي تبذلها الهيئة لتعزيز وتحسين أداء وتجارب وسائل النقل المستدام وتقديم خدمات أكثر فعالية وأكثر استدامة تماشياً مع رؤية دبي 2030 الرامية إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30%، بالإضافة إلى أن هذه المبادرة تتناغم حاليا مع عام الاستدامة 2023.

وقال: “تهدف هذه المبادرة إلى توسيع وتعزيز خدمات النقل التجاري الحالية والمستقبلية بالإضافة إلى تسريع التحول لوسائل النقل ذات الانبعاثات الصفرية بما يسهم في تعزيز المسؤولية المؤسسية تجاه المجتمع بجميع شرائحه”.

وبحسب المهيري، بدأت الهيئة باتخاذ الخطوة الأولى لدراسة وتطوير النموذج الأمثل من الدراجات الكهربائية لتكون ملائمة وتتناسب مع طبيعة أعمال قطاع توصيل الطلبات، في خطوة تهدف إلى تحفيز وتشجيع الشركات العاملة في هذا المجال على تبني استخدام وسائل نقل خضراء صديقة للبيئة.