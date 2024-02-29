دبي توظف الذكاء الاصطناعي لمراقبة مستخدمي التنقل المرن

وقعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مذكرة تفاهم مع شركة “تيرمناس” العالمية لبدء التشغيل التجريبي للروبوت الذكي لمراقبة ورصد مخالفات وسائل التنقل المرن في الإمارة، بدءاً من شهر آذار/مارس المقبل.

يأتي ذلك ضمن سعي الهيئة إلى تحقيق أهدافها في توفير تنقل آمن وسهل، وتطوير منظومة النقل بأسلوب ذكي ومبتكر، يرتقي بمكانة دبي كأول مدينة على مستوى المنطقة توظف الروبوتات في مراقبة مستخدمي التنقل المرن.

سيعمل الروبوت الذكي على مراقبة وسائل التنقل المرن من الدراجات الهوائية و السكوتر الكهربائي، ورصد المخالفات ومشاركتها ودراستها مع شركائنا في القيادة العامة لشرطة دبي.

وسيعمل الروبوت الذكي على رصد المخالفات في دبي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل:

رصد التجمعات بأعداد كبيرة.

عدم الالتزام بإجراءات السلامة الشخصية، مثل عدم ارتداء الخوذة.

رصد السكوترات المهملة والمهجورة في المواقع غير المخصصة.

رصد استخدام السكوتر من قبل شخصين أو أكثر.

استخدام السكوتر في المسار المخصص للمشاة.

وتم تزويد الروبوت بأحدث التقنيات ومعايير السلامة، حيث يتمتع بقدرة على:

رصد المخالفات بنسبة دقة تتجاوز 85%.

توفير البيانات بشكل لحظي في مدة لا تتجاوز 5 ثوانٍ.

تغطية مسافة تصل إلى 2 كم للمنطقة المحيطة به.

الفاعلية في مراقبة التنقل المرن في الظروف المناخية المتنوعة.

كما زود الروبوت بأجهزة استشعار لضمان وقوفه عند اقترابه من أي مجسم أو شخص يقترب إليه بدءاً من مسافة 1.5 متر، وذلك لضمان الأمن والسلامة للجميع على الطرق في إمارة دبي.