دبي تصدر وثائق مناقصة خط المترو الأزرق وسط منافسة من 6 تحالفات

أصدرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي الوثائق الخاصة بمناقصة الخط الأزرق لمترو دبي والذي سيربط شبكة مترو دبي بمشروع تطوير ميناء خور دبي، كما ذكرت مجلة “ميد”.

وأبلغت هيئة الطرق والمواصلات الشركات المتنافسة بأنها مؤهلة مسبقاً لتقديم عطاءات للحصول على العقد.

وتم تشكيل ستة تحالفات لتقديم عطاءات للمشروع، وهي موزعة كالآتي:

تحالف هيونداي روتيم، الشركة الصينية للإنشاءات الهندسية المدنية، نيبون (كوريا الجنوبية/الصين/اليابان). تحالف شركة السكك الحديدية الصينية، شركة ليماك القابضة، مجموعة مابا (الصين/تركيا/تركيا). تحالف سيمنز، سامسونج، لارسن آند توبرو، وايد آدامز (ألمانيا/كوريا الجنوبية/الهند/الإمارات العربية المتحدة). تحالف ألستوم، “إف سي سي”، الشركة الصينية لهندسة الإنشاءات (فرنسا/إسبانيا/الصين). “سي إيه إف”، مجموعة “تييسيجو” الصينية للهندسة المدنية، المقاولون العرب (إسبانيا/الصين/مصر) هيتاشي، “وي بيلد” (اليابان/إيطاليا).

وتتضمن المناقصة توريد 28 قطاراً بدون سائق، وإنشاء مستودع لاستيعاب ما يصل إلى 60 قطاراً، وإنشاء جميع الطرق والمرافق وأعمال تحويل المرافق المرتبطة بها.

وقد أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، في 24 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي عن اعتماد “مسار الخط الأزرق لمترو دبي“، بطول 30 كلم نصفه تحت الأرض بأعماق تصل لـ70 متراً وبتكلفة 18 مليار درهم، ويغطي مناطق يصل سكانها مليون نسمة، مثل مرسى خور دبي، وفيستيفال سيتي والمدينة العالمية والراشدية والورقاء ومردف، ومناطق حضرية مثل واحة السيليكون والمدينة الأكاديمية وغيرها.

مسار الخط الأزرق

سيربط الخط الأزرق بين الخطين الأحمر والأخضر من محيصنة إلى مطار مكتوم الدولي.

طوله الإجمالي 30 كيلومتراً، منها 15.5 كيلومتر تحت الأرض و14.5 كيلومتر فوق سطح الأرض.

14 محطة، سبع منها ستكون مرتفعة، بما في ذلك محطة مميزة واحدة.

5 محطات تحت الأرض، ومحطتي تحويل متصلتين بمحطتي سنتربوينت وكريك الحاليتين.

حلقة وصل بين الخطين الأحمر والأخضر

ويمثل الخط الجديد للمترو حلقة وصل بين الخطين الأحمر والأخضر بطول 30 كيلومتراً (15.5 كلم تحت الأرض و14.5 كلم فوق الأرض)، متضمناً 14 محطة (سبع محطات علوية أحدها محطة أيقونية بتصميم مميز، وخمس محطات نفقية منها محطة واحدة انتقالية في المدينة العالمية، وتطوير محطتين علويتين للربط مع محطتي سنتر بوينت والخور القائمتين حالياً)، هذا بالإضافة إلى توريد 28 قطاراً جديداً دون سائق وإنشاء مرآب جديد يتسع لقرابة 60 قطاراً إلى جانب تنفيذ أعمال الطرق والمرافق وتحويل الخدمات الأساسية. ويشمل نطاق العمل في هذا المشروع تصميم وتنفيذ ما يلي:

الأعمال المدنية بما في ذلك التصميم التفصيلي والتنفيذ لكل من المكونات المعمارية والإنشائية، بما في ذلك المحطات والجسور والانفاق والمرآب.

تصميم وتنفيذ كافة الأعمال الكهروميكانيكية ذات الصلة.

تصميم وتوريد وتنفيذ أنظمة التحكم لتشغيل القطارات والمحطات والمرافق التابعة لها.

تصميم وتصنيع وتوريد القطارات.