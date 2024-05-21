دبي تشهد نمو تراخيص شركات تزويد السفن بالوقود 105%

أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عن نمو عدد الرخص الممنوحة للشركات المتخصصة بتزويد السفن بالوقود في مياه وموانئ إمارة دبي بنسبة 105% خلال الربع الأول من عام 2024، بالتوازي مع ارتفاع أداء العمليات البحرية بشكل عام منذ بداية العام.

وأشارت الإحصائيات الجديدة التي أعلنت عنها سلطة دبي البحرية مؤخراً إلى ارتفاع نسبة الموافقات على عمليات الرسو بنسبة 3.4% مما يعكس ارتفاع مستوى الكفاءة في إدارة حركة السفن داخل إمارة دبي بالإضافة إلى ارتفاع نسبة عمليات قطر السفن بنسبة 82%.

وأكد ناصر النيادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة جهود مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ممثلة بسلطة دبي البحرية وإدارة الأمن في مواصلة عمليات التطوير لرفع مستوى التنافسية والجاهزية الأمنية في القطاع البحري لإمارة دبي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات وأرقى المعايير المتبعة ضمن استراتيجية القطاع البحري في الإمارة، وتعزيزاً لمكانة دبي بين أفضل المدن البحرية الرائدة على الصعيد العالمي.

بدوره، أوضح الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، أن تحقيق هذه النجاحات يأتي نظراً لما توفره دبي من مزايا وتسهيلات للتجار والمستثمرين، تشمل البنية التحتية الرقمية والمتكاملة والتي سهلت وقت وجهد المتعامل عبر إتمام عمليات الخدمات المطلوبة من نافذة رقمية واحدة.