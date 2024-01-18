كشف مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، عن نجاح حكومة دبي في تحقيق توفير تراكمي بلغ 262 مليار درهم، نتيجة الاستثمارات الضخمة في تطوير البنية التحتية لقطاعي الطرق والنقل خلال الفترة من 2006 إلى 2023.



جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية للطاير في منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع تحت عنوان “قيادة المشاريع الضخمة والتحولات الاستراتيجية”.



وأكد الطاير أن هذا التوفير يعود إلى تقليل الوقت والوقود المهدرين نتيجة الازدحامات المرورية، حيث قامت الحكومة بإنفاق 140 مليار درهم في تحسين شبكة الطرق وتطوير نظام النقل الجماعي.



وأشار إلى أن هذه الاستثمارات ساهمت في زيادة عدد المسافرين عبر وسائل النقل الجماعي إلى أكثر من نصف مليار راكب في عام 2022، مقارنة بـ95 مليون راكب في عام 2006.



وفي سياق آخر، أوضح الطاير أن هيئة الطرق والمواصلات حققت نجاحاً استثنائياً في إنجاز مجموعة من المشاريع العملاقة، منها مشاريع الخطوط الحمراء والخضراء لمترو دبي، وترام دبي، ومسار 2020 لمترو دبي، وقناة دبي المائية.



وأضاف الطاير أن الاستثمار في البنية التحتية يُعَدّ المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، وتتوقع الهيئة أن تصل نسبة المنافع الاقتصادية إلى التكاليف في بعض مشاريع الطرق بحلول عام 2030 إلى 8.8 دراهم.

كما أشار إلى نجاح مترو دبي في تحقيق توازن بين المنافع والتكاليف، حيث من المتوقع أن تصل النسبة إلى 4.3 درهم عام 2030.



وختم الطاير كلمته بالتأكيد على أهمية الاستثمار في البنية التحتية لتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في مدينة دبي.

كشف معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في #هيئة_الطرق_و_المواصلات، أن حجم التوفير التراكمي الذي حققته الاستثمارات الضخمة لحكومة #دبي في تطوير البنية التحتية لقطاعي الطرق والنقل، خلال الفترة من 2006 إلى 2023، بلغ 262 مليار درهم، من قيمة الوقت والوقود المهدرين، بسبب… pic.twitter.com/Fz1AyXQS5s — RTA (@rta_dubai) January 18, 2024