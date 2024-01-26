دبي تحدد موعداً نهائياً لتقديم عروض الخط الأزرق الجديد للمترو

حددت هيئة الطرق والمواصلات في دبي يوم 19 أيار / مايو موعداً نهائياً للشركات لتقديم عروضها للحصول على عقد تصميم وبناء الخط الأزرق الجديد لمترو دبي الذي تبلغ تكلفته 18 مليار درهم، كما ذكر موقع “ميد” اليوم.

وأبلغت هيئة الطرق والمواصلات الشركات في 12 كانون الثاني / يناير بأنها مؤهلة مسبقاً لتقديم عطاءات للحصول على العقد، وتم إصدار وثائق المناقصة في 15 يناير.

وتم تشكيل ستة تحالفات لتقديم عطاءات للمشروع، وهي موزعة كالآتي:

تحالف هيونداي روتيم، الشركة الصينية للإنشاءات الهندسية المدنية، نيبون (كوريا الجنوبية/الصين/اليابان).

تحالف شركة السكك الحديدية الصينية، شركة ليماك القابضة، مجموعة مابا (الصين/تركيا/تركيا).

تحالف سيمنز، سامسونج، لارسن آند توبرو، وايد آدامز (ألمانيا/كوريا الجنوبية/الهند/الإمارات العربية المتحدة).

تحالف ألستوم، “إف سي سي”، الشركة الصينية لهندسة الإنشاءات (فرنسا/إسبانيا/الصين).

“سي إيه إف”، مجموعة “تييسيجو” الصينية للهندسة المدنية، المقاولون العرب (إسبانيا/الصين/مصر)

هيتاشي، “وي بيلد” (اليابان/إيطاليا).

وتتضمن المناقصة توريد 28 قطاراً بدون سائق، وإنشاء مستودع لاستيعاب ما يصل إلى 60 قطاراً، وإنشاء جميع الطرق والمرافق وأعمال تحويل المرافق المرتبطة بها.

حلقة وصل بين الخطين الأحمر والأخضر

ويمثل الخط الجديد للمترو حلقة وصل بين الخطين الأحمر والأخضر بطول 30 كيلومتراً (15.5 كلم تحت الأرض و14.5 كلم فوق الأرض)، متضمناً 14 محطة (سبع محطات علوية أحدها محطة أيقونية بتصميم مميز، وخمس محطات نفقية منها محطة واحدة انتقالية في المدينة العالمية، وتطوير محطتين علويتين للربط مع محطتي سنتر بوينت والخور القائمتين حالياً)، هذا بالإضافة إلى توريد 28 قطاراً جديداً دون سائق وإنشاء مرآب جديد يتسع لقرابة 60 قطاراً إلى جانب تنفيذ أعمال الطرق والمرافق وتحويل الخدمات الأساسية. ويشمل نطاق العمل في هذا المشروع تصميم وتنفيذ ما يلي:

الأعمال المدنية بما في ذلك التصميم التفصيلي والتنفيذ لكل من المكونات المعمارية والإنشائية، بما في ذلك المحطات والجسور والانفاق والمرآب.

تصميم وتنفيذ كافة الأعمال الكهروميكانيكية ذات الصلة.

تصميم وتوريد وتنفيذ أنظمة التحكم لتشغيل القطارات والمحطات والمرافق التابعة لها.

تصميم وتصنيع وتوريد القطارات.