دبي، تجهيز لوحات لتخفيض السرعة إلى 80 كم اعتبارا من بعد غد على بعض الطرقات

بدأت لوحات سرعة جديدة بالظهور على طريق شارع الاتحاد بين إمارة الشارقة وجسر القرهود استعدادا على ما يبدو لتخفيض السرعة فيه، وسبق أن أعلنت مؤخرا هيئة الطرق و المواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي، عن خفض حد السرعة القانونية على شارع الاتحاد بالاتجاهين في الجزء الواقع بين إمارة الشارقة وجسر القرهود من 100 كلم في الساعة إلى 80 كلم في الساعة، وذلك اعتباراً من تاريخ 20 نوفمبر 2023.

شاهد محرر أريبيان بزنس لوحات سرعة جديدة على طريق شارع الاتحاد بين إمارة الشارقة وجسر القرهود استعدادا على ما يبدو لتخفيض السرعة فيه

سيشمل تخفيض السرعة طريق شارع الاتحاد بين إمارة الشارقة و حتى جسر القرهود

أعلنت #هيئة_الطرق_و_المواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي، عن خفض حد السرعة القانونية على شارع الاتحاد في الجزء الواقع بين إمارة الشارقة وجسر القرهود من 100 كلم في الساعة إلى 80 كلم في الساعة، وذلك اعتباراً من تاريخ 20 نوفمبر 2023.

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