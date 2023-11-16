تستمر المباحثات الخليجية المشتركة بين وزراء النقل والمواصلات لمناقشة مستجدات ملف النقل الخليجي للبدء بتنفيذ مشروع القطار الخليجي.

و عقد وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الـ 25 اليوم، في العاصمة العمانية مسقط.

تضمن الاجتماع الموافقة على أن يكون التاريخ المستهدف لتنفيذ وتشغيل مشروع سكة حديد دول المجلس نهاية العام 2030، والموافقة على ميزانية الهيئة الخليجية للسكك الحديدية لعام 2024، والموافقة على عدد من وثائق الهيئة الخليجية للسكك الحديدية.



كما ناقش الوزراء خلال الاجتماع عدداً من المواضيع التي تعزز التعاون بين دول المجلس في مجال النقل والمواصلات، واتخذوا القرارات اللازمة بشأن مستجدات الهيئة الخليجية للسكك الحديدية ومشروع سكة حديد دول المجلس كالاتفاقية العامة لربط دول المجلس بالمشروع، والتاريخ المحدد لتنفيذ وتشغيل المشروع، وكذلك ما تم بشأن استراتيجية النقل البري، واللائحة التنفيذية للنظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول المجلس، والإطار التنظيمي الموحد لإجراء الاختبارات الاستدلالية لمياه الاتزان، وغيرها من المواضيع المهم.

يذكر أن من ضمن المشاريع الأكثر حراكا مشروع قطارات الخليج، و يبدأ مسار سكة حديد دول المجلس من الكويت مرورا بالدمام شرق السعودية إلى البحرين ومن مدينة الدمام إلى قطر عن طريق منفذ سلوى وسيربط قطر بالبحرين، ومن السعودية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة أبو ظبي والعين ومن ثم إلى مسقط عبر صحار.

وكانت السعودية مؤخرا وافقت على الاتفاقية الخاصة بإنشاء خط سكك حديدية يربط المملكة بدولة الكويت، ضمن مشروع الربط السككي لدول مجلس التعاون الخليجي.

أهم مخرجات الإجتماع الـ (25) للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول #مجلس_التعاون، الذي عُقد اليوم الخميس الموافق 16 نوفمبر 2023م، بمدينة مسقط.#مجلس_التعاون#خليجنا_خير_وسلام pic.twitter.com/EwTyyuOIgt — مجلس التعاون (@GCCSG) November 16, 2023