خصم 50% على المخالفات المرورية بمناسبة عيد الاتحاد الإماراتي

أعلنت شرطة الفجيرة عن تخفيض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50%، وإلغاء النقاط المرورية، وقيمة حجز المركبات اعتباراً من 30 نوفمبر 2023، ولمدة 52 يوماً على المخالفات المرورية المسجلة قبل 30 نوفمبر، على ألا يشمل التخفيض المخالفات المشددة.

وقال اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، أن القرار جاء بتوجيه من الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

وأكد الكعبي: على أن شرطة الفجيرة تحرص على تطبيق المبادرات، التي من شانها أن تدخل البهجة والسرور على المتعاملين وتعينهم على إنجاز معاملاتهم المرورية بكل يسر وسهولة.

سداد وإنهاء المخالفات المرورية المتراكمة

ودعا العقيد صالح محمد الظنحاني مدير إدارة المرور والدوريات أفراد المجتمع إلى ضرورة اغتنام الفرصة والإسراع بسداد المخالفات، والاستفادة من الخصم في هذه الفترة، وإنهاء المخالفات المتراكمة.