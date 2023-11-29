فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inمواصلاتآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار الإمارات

خصم 50% على المخالفات المرورية بمناسبة عيد الاتحاد الإماراتي

دعا العقيد صالح محمد الظنحاني مدير إدارة المرور والدوريات أفراد المجتمع إلى ضرورة اغتنام الفرصة والإسراع بسداد المخالفات المرورية

فريق التحرير by فريق التحرير
الختم الرقمي

أعلنت شرطة الفجيرة عن تخفيض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50%، وإلغاء النقاط المرورية، وقيمة حجز المركبات اعتباراً من 30 نوفمبر 2023، ولمدة 52 يوماً على المخالفات المرورية المسجلة قبل 30 نوفمبر، على ألا يشمل التخفيض المخالفات المشددة.

وقال اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، أن القرار جاء بتوجيه من الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

المخالفات المرورية

وأكد الكعبي: على أن شرطة الفجيرة تحرص على تطبيق المبادرات، التي من شانها أن تدخل البهجة والسرور على المتعاملين وتعينهم على إنجاز معاملاتهم المرورية بكل يسر وسهولة.

سداد وإنهاء المخالفات المرورية المتراكمة

ودعا العقيد صالح محمد الظنحاني مدير إدارة المرور والدوريات أفراد المجتمع إلى ضرورة اغتنام الفرصة والإسراع بسداد المخالفات، والاستفادة من الخصم في هذه الفترة، وإنهاء المخالفات المتراكمة.

المخالفات المرورية
  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...