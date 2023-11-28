الإمارات.. خصم 50% على المخالفات المرورية

أطلقت القيادة العامة لشرطة أم القيوين مبادرة مرورية تقضي بخصم 50٪ على جميع أنواع المخالفات المرورية المرتكبة في إمارة أم القيوين قبل تاريخ 1 نوفمبر 2023، باستثناء المخالفات المشددة.

المخالفات المرورية المستثناة من الخصم

وتشمل المخالفات المشددة المستثناة من الخصم قيادة مركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، وقيادة مركبة بطريقة من شأنها أن تلحق ضرراً بالمرافق العامة أو الخاصة، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 80 كيلومترا في الساعة، وإحداث تغييرات في محرّك المركبة أو القاعدة “الشاصي” دون ترخيص مروري.

ويبدأ تنفيذ المبادرة المرورية في الأول من ديسمبر المقبل وتستمر حتى السابع من يناير 2024.