نجحت مدينة الرياض في رسم خريطة جديدة للنقل المتطور في خطوة تعزز شبكة مشاريع النقل العام في السعودية، فهناك أكثر من 2000 محطة ستمكن سكان وزوار الرياض من التنقل.

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض اليوم عن اكتمال الشبكة الرئيسية لـ “حافلات الرياض“، التي يصل الشبكة الرئيسية لـ “حافلات الرياض”،وذلك ضمن مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض.

من ضمن مسارات الحافلات المطورة مسارات مغذية لـ”قطار الرياض”، الذي يملك أكثر من 80 محطة قطار منتشرة بأحياء العاصمة.

يهدف المشروع إلى تشغيل شبكة نقل عام متطورة وفق أحدث التقنيات من خلال 87 مساراً لـ ” حافلات الرياض “، منها 54 مساراً تشكل الشبكة الرئيسية لـ ” حافلات الرياض”، إضافة إلى 33 مساراً مغذية لـ ” قطار الرياض” وبوجود محطات ونقاط وقوف تتجاوز أكثر من 2,900 محطة ونقطة توقف لخدمة الركاب عبر أكثر من 800 حافلة، وتمتد بطول 1900 كم، وكذلك 6 مسارات لـ ” قطار الرياض ” و84 محطة قطار تنتشر بأحياء العاصمة، وتعمل وسيلة نقل رئيسية للركاب عبر المدينة.

ووفقا لـ”وكالة الأنباء السعودية”، يشمل مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض تنفيذ شبكة متكاملة من القطارات والحافلات، تعمل على تلبية متطلبات النقل الحالية والمستقبلية في المدينة، ويسهم في تنمية البنية الاقتصادية.



ويقدم تطبيق “حافلات الرياض” خدماته لركاب، حيث يُمَكِّنهم التطبيق من التخطيط لرحلاتهم ونقاط الانطلاق ومعرفة المسارات وأوقات الرحلات بسهولة من خلال خاصية “اختر وجهتك” والقدرة على تتبع الرحلة من خلال الخريطة التفاعلية “تتبع مسارك”؛ لتوفير معلومات دقيقة حول الرحلات وتفاصيلها بسهولة، إضافةً إلى شراء تذاكر الرحلات والمتاحة من خلال التطبيق باستخدام خاصية “اشتر تذكرتك” حيث إن تلك الميزات المتقدمة تضمن توفير معلومات دقيقة ومريحة للمستخدمين، وتسهم في تحسين تجربة النقل العام في مدينة الرياض.



ومن الخدمات والمزايا المتاحة في التطبيق فإنه بالإمكان دفع أجرة الرحلة رقميًا باستخدام جهاز الدفع الرقمي المتوفر داخل ، الحافلات، حيث توفر هذه الخدمات تجربة رحلة تنقل متكاملة وسهلة الاستخدام، هذا إضافة إلى ما تقدمه البوابة الإكترونية الخاصة بـ “حافلات الرياض “، كما تتيح خدمة “بطاقة درب” دفع أجرة الحافلة بسهولة ويُمكن شراء البطاقة من خلال أجهزة او مكاتب بيع التذاكر في محطات حافلات الرياض.

الهيئة الملكية لمدينة الرياض تعلن اكتمال الشبكة الرئيسية لـ" حافلات الرياض"



لمزيدٍ من التفاصيل:https://t.co/f5GJs1f4HC pic.twitter.com/Ife3pdzGi1 — الهيئة الملكية لمدينة الرياض (@RCRCSA) December 19, 2023