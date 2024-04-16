فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inمواصلاتآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار الإماراتطقس

تمديد عمل مترو دبي حتى الساعة الثالثة صباحا

تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً تأثيرات منخفض جوي مصحوب بِسُحب ركامية وأمطار غزيرة على بعض مناطق الدولة.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تمديد ساعات عمل مترو دبي ليوم واحد، حتى الساعة 3 صباحاً، وذلك لتسهيل تنقل الركاب خلال الأجواء الماطرة التي تشهدها الإمارة.

وتشهد دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً تأثيرات منخفض جوي مصحوب بِسُحب ركامية وأمطار غزيرة على بعض مناطق الدولة.

مترو دبي

ودعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات إلى ضرورة البقاء في المنازل أثناء الحالة الجوية وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى، وإيقاف السيارات في أماكن بعيدة وآمنة ومرتفعة عن مناطق جريان الأودية والشعاب وتجمعات المياه.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...