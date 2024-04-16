تمديد عمل مترو دبي حتى الساعة الثالثة صباحا

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تمديد ساعات عمل مترو دبي ليوم واحد، حتى الساعة 3 صباحاً، وذلك لتسهيل تنقل الركاب خلال الأجواء الماطرة التي تشهدها الإمارة.

وتشهد دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً تأثيرات منخفض جوي مصحوب بِسُحب ركامية وأمطار غزيرة على بعض مناطق الدولة.

ودعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات إلى ضرورة البقاء في المنازل أثناء الحالة الجوية وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى، وإيقاف السيارات في أماكن بعيدة وآمنة ومرتفعة عن مناطق جريان الأودية والشعاب وتجمعات المياه.