فريق التحرير by فريق التحرير

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“الدفع اليسر” خدمة جديد لتقيسط المخالفات في الإمارات

توفير خدمة جديدة تتيح للمتعاملين تقسيط المخالفات التي يرتكبها الأفراد والمتعاملين

فريق التحرير by فريق التحرير
المخالفات

أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي عن توفير خدمة جديدة تتيح للمتعاملين تقسيط المخالفات التي يرتكبها الأفراد والمتعاملين لأي من الخدمات التابعة للمركز، وذلك بهدف التسهيل عليهم وتوفير خطط سداد ميسرة تعزز مستوى رضاهم عن الخدمات التي يقدمها المركز.

وتشمل الخدمة الجديدة البنوك التالية:

بنك أبوظبي الأول.

بنك أبوظبي التجاري.

مصرف الإمارات الإسلامي.

ويمكن لحاملي البطاقات الصادرة عن هذه البنوك الاستفادة من الخدمة.

المخالفات

وبحسب المركز، يمكن للمتعاملين الاستفادة من الخدمة عبر دفع المخالفات بالبطاقة الائتمانية في مراكز خدمات حكومة أبوظبي “تم” أو في مركز سعادة المتعاملين في مقر الرئيس لبلدية أبوظبي والمقر الرئيس لبلدية مدينة العين، وذلك خلال دفع المخالفات المستحقة ثم تقسيطها على الفترات المحددة وهي 3 أشهر أو 6 أشهر أو 9 أشهر أو 12 شهراً من دون فوائد أو مرابحة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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