فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inمواصلاتأخبار أريبيان بزنسنقل

وزير النقل السعودي: استراتيجية لتقليل الانبعاثات الكربونية إلى 2% لكل ساكن

تلتزم المملكة بتوليد 50% من طاقتها الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2030، من خلال عدداً من البرامج والمشاريع الطَموحة لتقليل الانبعاثات.

فريق التحرير by فريق التحرير


أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن «الاستراتيجية الحالية بشأن الانبعاثات الكربونية تقتضي تقليلها إلى 2% لكل ساكن».



وأضاف الوزير، خلال كلمته بمؤتمر «سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، أن «هناك شراكة تشمل وزارتي الطاقة التي تقود التحولات، والبيئة والمياه والزراعة والقطاعات الحكومية كافة؛ بحيث يتحقق التكامل بين هذه القطاعات لتحقيق المستهدفات الوطنية بشأن الاستدامة البيئية».


وأكمل وزير النقل، أن «رؤية السعودية 2030 تركز على تحقيق التنوع الاقتصادي ويشمل ذلك برامج متعددة لتحقيقه في الصناعة والتجارة والتعدين والسياحة والحج والعمرة؛ ونحتاج أن نزيد مشاركتنا في سلاسل القيمة»، مشيرا إلى أن «سلاسل الإمداد أساس في المشاركة الاقتصادية في المملكة».

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...