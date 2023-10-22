

أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن «الاستراتيجية الحالية بشأن الانبعاثات الكربونية تقتضي تقليلها إلى 2% لكل ساكن».







وأضاف الوزير، خلال كلمته بمؤتمر «سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، أن «هناك شراكة تشمل وزارتي الطاقة التي تقود التحولات، والبيئة والمياه والزراعة والقطاعات الحكومية كافة؛ بحيث يتحقق التكامل بين هذه القطاعات لتحقيق المستهدفات الوطنية بشأن الاستدامة البيئية».





وأكمل وزير النقل، أن «رؤية السعودية 2030 تركز على تحقيق التنوع الاقتصادي ويشمل ذلك برامج متعددة لتحقيقه في الصناعة والتجارة والتعدين والسياحة والحج والعمرة؛ ونحتاج أن نزيد مشاركتنا في سلاسل القيمة»، مشيرا إلى أن «سلاسل الإمداد أساس في المشاركة الاقتصادية في المملكة».





فيديو | وزير النقل صالح الجاسر: تقليل الانبعاثات الكربونية إلى 2% لكل ساكن #الإخبارية pic.twitter.com/kkuMXnuLjG — اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) October 22, 2023