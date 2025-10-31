تفعيل مواقف مجانية جديدة في الرياض

أعلنت “مواقف الرياض“، اليوم الجمعة، تفعيل تنظيم المواقف المدارة المجانية في حي العليا الغربي ابتداءً من يوم الأحد المقبل في خطوة تمثل مرحلة جديدة من خطة التوسع داخل الأحياء السكنية بعد نجاح التفعيل في حيّي الورود والرحمانية واستمرارًا لجهودها في تنظيم الوقوف داخل الأحياء وتحسين جودة الحياة في العاصمة السعودية.

ويأتي هذا التفعيل ضمن مرحلة توسع جديدة تستهدف تغطية عدد أكبر من الأحياء خلال الفترة المقبلة، بما يعكس الانتقال من مرحلة التشغيل التدريجي إلى مرحلة التفعيل الواسع لتنظيم المواقف المدارة داخل الأحياء السكنية المجاورة للشوارع التجارية، بهدف تحسين المشهد الحضري والإسهام في تنظيم مواقف السكان وزوارهم.

ويعتمد نظام المواقف المدارة على تنظيم استخدام المواقف داخل الأحياء السكنية المجاورة للشوارع التجارية، عبر منح أولوية الوقوف لسكان الحي وزوارهم فقط، مما يسهم في الحد من الوقوف العشوائي وتسرّب المركبات من المناطق التجارية إلى الأحياء السكنية، ويتم تطبيق النظام من خلال تصاريح رقمية مجانية تستخرج بناء على العنوان الوطني من خلال تطبيق مواقف الرياض المرتبط بمنصة “نفاذ” للسكان وزوارهم بهدف تمييز مركباتهم عن المركبات المتسربة.

ويمثل تفعيل المواقف في حي العليا الغربي خطوة مهمة في وتيرة التوسع، ويعكس تقدم الجهود نحو تغطية أوسع للأحياء السكنية ذات الأولوية، وحيث جرى حتى الآن تفعيل أكثر من 30 ألف موقف مدار، والعمل جار على تسريع وتيرة التفعيل وتطوير الخدمات الرقمية المرتبطة بالتنظيم، بما يسهل على السكان والزوار تجربة الوقوف داخل أحيائهم ويعزز جودة الحياة في مدينة الرياض.

وسجلت الأحياء التي شملها التفعيل مسبقًا ارتفاعًا ملحوظًا في عدد التصاريح السكنية وتصاريح الزوار الصادرة خلال الفترة الماضية، مما يعكس تفاعل السكان الإيجابي وتعاونهم لتفعيل النظام واهميته في تنظيم مواقف حيهم.

ويُعد حي العليا الغربي أحد الأحياء الحيوية التي تجمع بين الاستخدامين السكني والتجاري، ما يجعل تنظيم المواقف فيه خطوة محورية لضبط تداخل الاستخدامات وتحقيق توازن أكبر لاستخدام المواقف العامة، بما يسهم في تخفيف الازدحام وتحسين انسيابية الوصول إلى المرافق والخدمات.

كما تسهم الحلول التقنية المستخدمة مثل مركبات الرقابة المزودة بأنظمة الرصد الآلي في رفع كفاءة الإدارة التشغيلية وتحسين مستوى الامتثال داخل الأحياء.

ودعت مواقف الرياض سكان حي العليا الغربي إلى بدء استخراج تصاريح مركباتهم السكنية عبر تطبيق مواقف الرياض استعدادًا لتفعيل المواقف المدارة، مؤكدة أن هذه الخطوة تسهم في تنظيم الوقوف داخل الحي وبشكل مجاني.

وتواصل مواقف الرياض تنفيذ خطة التوسع التدريجي لتفعيل المواقف المدارة في أحياء أخرى تشمل المروج، الملك فهد، والسليمانية خلال الفترة المقبلة، ضمن منظومة متكاملة تشمل المواقف المدفوعة على الشوارع التجارية، والمواقف المدارة المجانية، والمواقف خارج الشارع في مواقع متعددة، بما يعزز كفاءة تنظيم المواقف العامة في مدينة الرياض.

نظام مواقف الرياض

يعتمد نظام “مواقف الرياض” على تقنيات متقدمة تشمل أجهزة دفع إلكترونية تراعي البيئة وتعمل بالطاقة الشمسية، ولوحات إرشادية ذكية، وتطبيقًا رقميًا يتيح للمستخدمين دفع رسوم المواقف على الشارع وإصدار التصاريح السكنية المجانية إلكترونياً لسكان المناطق المدارة وزوارهم بكل سهولة. كما يوفر النظام فترة سماح مجانية لمدة 15 دقيقة في المواقف المدفوعة لتسهيل تنقل المستخدمين وإنجاز مهامهم القصيرة دون رسوم.

ويدعم “مواقف الرياض” مشروع “المواقف خارج الشارع” كحل إضافي قدمه القائمون عليها منذ البداية لزيادة عدد المواقف من خلال توفير مراكز تنقل آمنة وفعّالة في مواقع حيوية ومكتظة بالسكان لزيادة المعروض من المواقف والتكامل مع المواقف على الشارع (المدفوعة والمدارة) لتحقيق هدف واحد يتمثل في تنظيم المواقف العامة وتعزيز انسيابية حركة المركبات وتحسين تجربة التنقل اليومية في العاصمة، بما يسهم في خلق بيئة حضرية منظمة وأكثر راحة للسكان والزوار.

وتأتي مواقف الرياض ضمن توجه مدينة الرياض للتحول إلى مدينة ذكية ترتكز على الحلول التقنية والأنظمة المستدامة، انسجاماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى بناء مدن عصرية تواكب تطلعات المستقبل وتقدم نموذجاً حضرياً يوازن بين كفاءة الخدمات ورفاهية العيش.

وكانت أمانة منطقة الرياض قد أطلقت المرحلة الأولى من مشروع “مواقف الرياض”، في أغسطس/آب الماضي بهدف تعزيز جودة الحياة في العاصمة من خلال تنظيم المواقف العامة وتطوير الحلول الذكية والمبتكرة للحد من الممارسات الخاطئة والعشوائية في الوقوف.

وشملت المرحلة الأولى من المشروع إنشاء وإدارة ما يزيد على 24 ألفاً من المواقف العامة في الشوارع العامة والتجارية، ولإدارة أكثر من 140 ألف موقف في الأحياء السكنية المجاورة.