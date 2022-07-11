تحقيق يتهم “أوبر” باستخدام أساليب عنيفة وغير قانونية

قرابة 100 ألف وثيقة مسربة تكشف ممارسات سرية تتسم بالعنف وانتهاك القانون، فضلا عن علاقات سرية مع بعض كبار السياسيين في أوروبا ، بما في ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء توليه منصب وزير الاقتصاد. تضمنت الوثائق رسائل بريد إلكتروني بين عامي 2013 وحتى 2017 .

يتهم التقرير أن أوبر حاولت الضغط على السياسيين ، بما في ذلك جو بايدن وإيمانويل ماكرون ، لمساعدة خدمة مشاركة الركوب في “توسعها العالمي ” من 2013 إلى 2017 ، وفقًا لتحقيق إعلامي مشترك نُشر يوم الأحد.

ويبدو أن بايدن ، نائب الرئيس آنذاك ، قد “أجرى تعديلات” على خطاب دافوس 2016 عقب اجتماع مع ترافيس كالانيك ، الرئيس التنفيذي لشركة أوبر في ذلك الوقت ليشيد في خطابه بالشركة لتمكينها العمال من “حرية العمل لأكبر عدد من الساعات كما يحلو لهم ، وإدارة أعمالهم.

تُظهر الوثائق أيضًا المدى الذي كانت أوبر على استعداد للذهاب إليه لتجنب السلطات، بما في ذلك زر الإقفال (kill switch) يغلق كل أنظمة الكمبيوتر في الشركة لمنع الشرطة من الوصول إلى أجهزة كمبيوتر الشركة في حالة مداهمة أحد مبانيها من قبل السلطات.

وحصلت صحيفة “ذي غارديان” البريطانيّة على نحو 124 ألف وثيقة مؤرّخة من 2013 إلى 2017، وتَشاركتها مع الاتّحاد الدولي للصحافيّين الاستقصائيّين، بما فيها رسائل بريد إلكتروني ورسائل تعود إلى مديرين في “أوبر” في ذلك الوقت، بالإضافة إلى مذكّرات وفواتير بحسب أ ف ب.

والأحد، نشر عدد كبير من المؤسّسات الإعلاميّة، بما في ذلك صحيفتا “واشنطن بوست” الأميركيّة و”لوموند” الفرنسيّة وهيئة الإذاعة البريطانيّة أولى تقاريرها حول ما أُطلِقت عليه تسمية “وثائق أوبر”. وقد سلّطت هذه الوسائل الإعلاميّة الضوء على بعض ممارسات “أوبر” خلال سنوات توسّعها السريع.

وكتبت صحيفة “ذي غارديان”، “لقد خرقت الشركة القانون وخدعت الشرطة والمُنظّمين واستغلّت العنف ضدّ السائقين وضغطت سرًا على الحكومات في كلّ أنحاء العالم”.

تُشير التقارير الإعلاميّة تلك خصوصًا إلى رسائل من ترافيس كالانيك الذي كان حينها رئيسًا للشركة التي تتّخذ سان فرانسيسكو مقرًا، عندما عبّر عدد من كوادر الشركة عن القلق بشأن المخاطر التي قد يتعرّض لها السائقون الذين كانت “أوبر” تشجّعهم على المشاركة في تظاهرة في باريس.

وبحسب التقارير فقد أجاب كالانيك وقتذاك على تلك المخاوف بالقول “أعتقد أنّ الأمر يستحقّ ذلك. العنف يضمن النجاح”.

ووفقًا لصحيفة “ذي غارديان”، تبنّت “أوبر” تكتيكات متشابهة في دول أوروبية مختلفة (بلجيكا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا وغيرها)، حيث عمدت إلى حشد سائقيها وتشجيعهم على تقديم شكاوى إلى الشرطة عندما كانو يتعرّضون لاعتداءات، وذلك من أجل الاستفادة من التغطية الإعلاميّة للحصول على تنازلات من السلطات.