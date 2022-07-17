سامر باطر by سامر باطر

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تحطم طائرة شحن متجهة إلى الأردن في اليونان

سامر باطر by سامر باطر

تحطمت طائرة شحن تحمل مواد خطرة في شمال اليونان مساء السبت بحسب ما نقلته وكالة أنباء أثينا. 

وأشارت الوكالة إلى رواية شهود سجلوا لقطات للطائرة وهي مشتعلة في الجو ثم سمعوا دوي انفجارات.

وقال مسؤولون يونانيون إنه تم نشر 15 عنصر من رجال الإطفاء وسبع آليات لمكافحة الحرائق في موقع التحطم لكنهم لم يتمكنوا من الاقتراب بسبب الانفجارات المستمرة.  ووفقاً لتقارير إعلامية، كانت طائرة الشحن متجهة من صربيا إلى الأردن وطلبت أن تهبط اضطرارياً في مطار كافالا القريب بسبب مشكلة في المحرك لكنها لم تتمكن من الوصول إليه وفُقد الاتصال معها. 

وصرح فيليبوس أناستاسيادس، رئيس بلدية بايو المجاورة، لقناة «أوبن. تي. في»، بأن «الطائرة تحطمت على بعد نحو كيلومترين من منطقة مأهولة».  وذكرت محطة «إي. آر. تي» التلفزيونية الحكومية أن الطائرة أوكرانية من طراز «أنتونوف إن 12».  وأظهرت لقطات مصورة تم تحميلها على موقع «إي. آر. تي» على الإنترنت الطائرة وهي تهبط بسرعة والنيران مشتعلة بها ثم تصطدم بالأرض فيما بدا أنه انفجار.  ولم تتوافر معلومات رسمية عن عدد من كانوا على متن الطائرة التي ما زالت تحترق بحسب لقطات مباشرة بثها التلفزيون الحكومي. لكن تقارير إعلامية ذكرت أن طاقم الطائرة مكون من ثلاثة أفراد.  لكن «إي. آر. تي» أفادت بأن الطائرة كانت تقل ثمانية أشخاص وبأن حمولتها “خطرة”. وذكرت أن الشرطة طلبت من الصحافيين الموجودين في الموقع وضع كمامات

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...