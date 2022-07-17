تحطم طائرة شحن متجهة إلى الأردن في اليونان

تحطمت طائرة شحن تحمل مواد خطرة في شمال اليونان مساء السبت بحسب ما نقلته وكالة أنباء أثينا.

وأشارت الوكالة إلى رواية شهود سجلوا لقطات للطائرة وهي مشتعلة في الجو ثم سمعوا دوي انفجارات.

وقال مسؤولون يونانيون إنه تم نشر 15 عنصر من رجال الإطفاء وسبع آليات لمكافحة الحرائق في موقع التحطم لكنهم لم يتمكنوا من الاقتراب بسبب الانفجارات المستمرة. ووفقاً لتقارير إعلامية، كانت طائرة الشحن متجهة من صربيا إلى الأردن وطلبت أن تهبط اضطرارياً في مطار كافالا القريب بسبب مشكلة في المحرك لكنها لم تتمكن من الوصول إليه وفُقد الاتصال معها.

A cargo plane with eight people on board crashed near the city of Kavala in northern Greece late on Saturday. State TV ERT reported that the aircraft was an Antonov An-12 owned by a Ukrainian company, which was flying from Serbia to Jordan. pic.twitter.com/EsdGLMNXv0 — D.Emery (@DemeryUK) July 16, 2022

وصرح فيليبوس أناستاسيادس، رئيس بلدية بايو المجاورة، لقناة «أوبن. تي. في»، بأن «الطائرة تحطمت على بعد نحو كيلومترين من منطقة مأهولة». وذكرت محطة «إي. آر. تي» التلفزيونية الحكومية أن الطائرة أوكرانية من طراز «أنتونوف إن 12». وأظهرت لقطات مصورة تم تحميلها على موقع «إي. آر. تي» على الإنترنت الطائرة وهي تهبط بسرعة والنيران مشتعلة بها ثم تصطدم بالأرض فيما بدا أنه انفجار. ولم تتوافر معلومات رسمية عن عدد من كانوا على متن الطائرة التي ما زالت تحترق بحسب لقطات مباشرة بثها التلفزيون الحكومي. لكن تقارير إعلامية ذكرت أن طاقم الطائرة مكون من ثلاثة أفراد. لكن «إي. آر. تي» أفادت بأن الطائرة كانت تقل ثمانية أشخاص وبأن حمولتها “خطرة”. وذكرت أن الشرطة طلبت من الصحافيين الموجودين في الموقع وضع كمامات