مترو دبي يدخل تحسينات جوهرية على خدماته

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع شركة كيوليس إم إتش آي (مشغل مترو وترام دبي)، عن إطلاق سيناريو تشغيل جديد للخط الأحمر لمترو دبي، بهدف تحسين تجربة التنقل اليومي للمستخدمين من خلال توفير رحلات مباشرة من محطة سنتر بوينت إلى محطتي الإمارات العربية المتحدة للصرافة وإكسبو 2020 دون الحاجة للتحويل بين القطارات في محطة جبل علي.

ووفقًا لبيان صادر عن هيئة الطرق والمواصلات في دبي، يُعدّ هذا الإجراء جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى الارتقاء بجداول الرحلات، ودقة المواعيد، وكفاءة التشغيل على الخط الأحمر لمترو دبي.

ويشتمل هذا التطوير على تعديل جوهري في آلية تشغيل الخط من خلال تفعيل تشغيل القطارات بطريقة (تقاطع Y) مع الحفاظ على الدقة في المواعيد خلال أوقات الذروة.

مميزات تقنية تقاطع Y:

تقنية تقاطع Y هي مصطلح مستخدمٌ على نطاق دولي في عمليات تشغيل القطارات تعمل من خلاله القطارات بالتناوب.

توفر هذه التقنية رحلات مباشرة من محطة سنتر بوينت إلى محطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة ومحطة إكسبو 2020 دون الحاجة للتحويل بين القطارات في محطة جبل علي.

تُنهي الرحلات القادمة من محطة إكسبو 2020 ومحطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة في سنتر بوينت، ما يسهل عملية التنقل للجميع.

وأكد حسن المطوع، مدير إدارة تشغيل القطارات في هيئة الطرق والمواصلات، أن هذه التحسينات جاءت بناءً على دراسات تشير إلى ارتفاع مستمر في عدد ركاب الخط الأحمر للمترو. وتُظهرُ هذه التحديثات التزام الهيئة بتحسين تجربة الرحلات في وسائل النقل العام.

ومن أبرز فوائد الخطة الجديدة:

تقليل الازدحام في المحطات وأوقات الانتظار

تحسين تجربة الركاب

توفير في استهلاك الطاقة

تعزيز مكانة دبي كمدينة رائدة عالمياً في تقديم خدمات راقية في مجال النقل العام