فريق التحرير by فريق التحرير

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تاكسي دبي تحقق نموًا قويًا في أرباحها لعام 2023

سجلت تاكسي دبي أداءً استثنائيًا في عام 2023، حيث ارتفعت إيراداتها وصافي أرباحها بشكل كبير، وتتوقع الشركة مواصلة نموها في السنوات القادمة.

فريق التحرير by فريق التحرير
تاكسي دبي

حققت شركة تاكسي دبي أداءً استثنائيًا خلال عام 2023، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 11% لتصل إلى 1.95 مليار درهم إماراتي، وارتفع صافي أرباحها بنسبة 54٪ إلى 345.3 مليون درهم إماراتي.

وتُعدّ شركة تاكسي دبي من الشركات الرائدة في مجال توفير حلول التنقل الشاملة في إمارة دبي، حيث تلعب دورًا حيويًا في دعم خطط دبي المستقبلية وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال والسياحة.

أبرز الإنجازات التشغيلية لتاكسي دبي خلال عام 2023

  • توسيع أسطول الشركة إلى أكثر من 7400 مركبة
  • ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 11% لتصل إلى 1.95 مليار درهم.
  • ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 54% ليصل إلى 345.3 مليون درهم.
  • تنفيذ 46 مليون رحلة خلال العام، بزيادة 8% عن العام السابق.
  • إطلاق خدمة “الأيدي الآمينة” لنقل الطلاب
  • تجهيز أسطول الحافلات المدرسية بمزايا تقنية عالية لضمان سلامة الطلاب
  • تطوير قطاع درّاجات التوصيل ليصل إلى أكثر من 752 درّاجة نارية
  • توقيع اتفاقيات شراكة مع العديد من الجهات، مثل مركز دبي التجاري العالمي، وشركة “نون”، وشركة “اتصالات.

النظرة المستقبلية

تتوقع تاكسي دبي مواصلة نموها في السنوات القادمة، مدعومة بالعديد من العوامل، بما في ذلك:

  • خطط دبي الطموحة للتنمية الحضرية
  • النمو القوي في عدد السكان وحركة السياحة
  • استراتيجية الشركة الرائدة للنمو والتوسع

وتهدف الشركة إلى توسيع أسطولها وتحسين الكفاءة التشغيلية، مع مواصلة توسعها في الإمارات المجاورة واستكشاف فرص الاندماج والاستحواذ.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...