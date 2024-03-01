تاكسي دبي تحقق نموًا قويًا في أرباحها لعام 2023

حققت شركة تاكسي دبي أداءً استثنائيًا خلال عام 2023، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 11% لتصل إلى 1.95 مليار درهم إماراتي، وارتفع صافي أرباحها بنسبة 54٪ إلى 345.3 مليون درهم إماراتي.

وتُعدّ شركة تاكسي دبي من الشركات الرائدة في مجال توفير حلول التنقل الشاملة في إمارة دبي، حيث تلعب دورًا حيويًا في دعم خطط دبي المستقبلية وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال والسياحة.

أبرز الإنجازات التشغيلية لتاكسي دبي خلال عام 2023

توسيع أسطول الشركة إلى أكثر من 7400 مركبة

ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 11% لتصل إلى 1.95 مليار درهم .

ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 54% ليصل إلى 345.3 مليون درهم .

تنفيذ 46 مليون رحلة خلال العام، بزيادة 8% عن العام السابق .

إطلاق خدمة “الأيدي الآمينة” لنقل الطلاب

تجهيز أسطول الحافلات المدرسية بمزايا تقنية عالية لضمان سلامة الطلاب

تطوير قطاع درّاجات التوصيل ليصل إلى أكثر من 752 درّاجة نارية

توقيع اتفاقيات شراكة مع العديد من الجهات، مثل مركز دبي التجاري العالمي، وشركة “نون”، وشركة “اتصالات“.

النظرة المستقبلية

تتوقع تاكسي دبي مواصلة نموها في السنوات القادمة، مدعومة بالعديد من العوامل، بما في ذلك:

خطط دبي الطموحة للتنمية الحضرية

النمو القوي في عدد السكان وحركة السياحة

استراتيجية الشركة الرائدة للنمو والتوسع

وتهدف الشركة إلى توسيع أسطولها وتحسين الكفاءة التشغيلية، مع مواصلة توسعها في الإمارات المجاورة واستكشاف فرص الاندماج والاستحواذ.