باركن تضيف 7500 موقف جديد في 6 مناطق جديدة

أعلنت شركة “باركن”، اليوم عن توقيع اتفاقية حصرية مع مطوّر عقاري لتشغيل مواقف المناطق الخاصة التابعة له في ست مناطق تطويرية حيوية بإمارة دبي.

توسيع شبكة باركن

ستضيف الاتفاقية الجديدة 7500 موقف جديد إلى محفظة الشركة، ما يرفع إجمالي عدد مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين التي تدار من قبل الشركة إلى حوالي 17500 موقف.

تفاصيل الاتفاقية:

مدة الاتفاقية: 4 سنوات.

4 سنوات. المسؤوليات: ستتولى الشركة تشغيل وإدارة المواقف، بما في ذلك تركيب عدادات المواقف واللوحات الإرشادية والعلامات الأرضية والحواجز.

ساعات العمل: من الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 10:00 مساءً، من يوم الإثنين إلى يوم السبت.

من الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 10:00 مساءً، من يوم الإثنين إلى يوم السبت. الغرامات: تمتلك الشركة الحق الحصري في فرض غرامات في حال عدم الامتثال لقوانين وأنظمة وقوف المركبات المعمول بها.