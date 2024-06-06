فريق التحرير by فريق التحرير

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باركن تضيف 7500 موقف جديد في 6 مناطق جديدة

ستضيف الاتفاقية الجديدة 7500 موقف جديد إلى محفظة الشركة، ما يرفع إجمالي عدد مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين التي تدار من قبل باركن إلى حوالي 17500 موقف.

فريق التحرير by فريق التحرير
باركن

أعلنت شركة “باركن”، اليوم عن توقيع اتفاقية حصرية مع مطوّر عقاري لتشغيل مواقف المناطق الخاصة التابعة له في ست مناطق تطويرية حيوية بإمارة دبي.

توسيع شبكة باركن

ستضيف الاتفاقية الجديدة 7500 موقف جديد إلى محفظة الشركة، ما يرفع إجمالي عدد مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين التي تدار من قبل الشركة إلى حوالي 17500 موقف.

باركن

تفاصيل الاتفاقية:

  • مدة الاتفاقية: 4 سنوات.
  • المسؤوليات: ستتولى الشركة تشغيل وإدارة المواقف، بما في ذلك تركيب عدادات المواقف واللوحات الإرشادية والعلامات الأرضية والحواجز.
  • ساعات العمل: من الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 10:00 مساءً، من يوم الإثنين إلى يوم السبت.
  • الغرامات: تمتلك الشركة الحق الحصري في فرض غرامات في حال عدم الامتثال لقوانين وأنظمة وقوف المركبات المعمول بها.
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فريق التحرير

فريق التحرير

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