انهيار طريق سريع يودي بحياة العشرات في الصين

نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية نبأ مقتل 48 شخصاً على الأقل في جنوب الصين، لدى انهار جزء من طريق سريع بسبب الأمطار الغزيرة التي سقطت في إقليم قوانغدونغ، بحسب حصيلة جديدة.

واشارت الوكالة أن انهيار الطريق السريع تسبب في مقتل 48 شخصاً، فيما كانت حصيلة سابقة أوردتها الوكالة فجراً أشارت إلى وقوع 36 قتيلاً و30 جريحاً.

وهطلت أمطار غزيرة في الأسابيع الأخيرة في منطقة قوانغدونغ الصناعية، ما أدّى إلى فيضانات هائلة وانهيارات أرضية. وشهدت الأيام الأخيرة أمطاراً غزيرة أكثر من المعتاد في هذه الفترة من العام قبل موسم الرياح الموسمية.

وذكر التقرير أنه في حوالي الساعة 2:10 صباحا يوم أول مايو، وقع انهيار أرضي في قسم تشايانغ من طريق ميتشو-دابو السريع في مدينة ميتشو بمقاطعة قوانغدونغ. وقد تسببت الكارثة في مقتل 48 شخصا وإصابة عشرات. وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ إنه يتعين بذل الجهود لإصلاح الطريق المتضرر واستعادة نظام المرور في أقرب وقت ممكن، مضيفا أنه يتعين على جميع المناطق والإدارات ذات الصلة الالتزام بالتفكير الخاص بالحد الأدنى وتوطيد مسؤوليات العمل وتعزيز المراقبة والإنذار المبكر وتحسين خطط الطوارئ والتحقيق والتعامل مع المخاطر المحتملة في المناطق المهمة والقطاعات الرئيسية بشكل فوري وضمان سلامة أرواح الناس وممتلكاتهم والاستقرار الاجتماعي الشامل.

وأصدر لي تشيانغ، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس مجلس الدولة الصيني، تعليمات بعدم ادخار أي جهد في إنقاذ المصابين، والقيام بأعمال المتابعة، وبذل كل جهد ممكن للقيام بأعمال البحث عن الأشخاص المحاصرين وإنقاذهم، ودرء المخاطر الثانوية بشكل صارم.

وأكد لي أن عطلة عيد العمال الحالية هي ذروة فترة السياحة، ويصاحبها هطول أمطار واسعة النطاق في بعض المناطق، ما يستلزم بذل جهود شاملة لمنع وقوع حوادث وكوارث.

وأوفدت وزارة إدارة الطوارئ ووزارة النقل وإدارات معنية أخرى، فرق عمل إلى مكان الحادث لتوجيه جهود الإنقاذ.