كشفت دي جي آي DJI ، الشركة المعروفة بطائراتها المسيرة بدون طيار، عن أول دراجة كهربائية لها – وهي دراجة جبلية كهربائية مصنوعة من ألياف الكربون باسم آم فلو Amflow PL وستطرحها في الأسواق قبل نهاية العام الجاري بسعر يقارب 12 ألف دولار أي أغلى من سيارة سيجال من بي واي دي (BYD Seagull) البالغ سعرها 10 آلاف دولار.

وسيطرح نظام محرك أفينوكس Avinox متوسط ​​الدفع وبطارية سريعة الشحن في هذه الدراجة. وتتوسع الشركة في مجال الدراجات الكهربائية من خلال نظام محرك أفينوكس الجديد والعلامة التجارية أم فلو إي بايك (Amflow e-bike) بحسب موقع ذافيرج.

اللافت أن آم فلو الشركة الناشئة التي أسستها دي جي آي لإنتاج هذه الدراجة الكهربائية تقول إن طائرة مسيرة لدى دي جي آي، يمكنها التحليق لنقل دراجتين من طراز آم فلو لتوصيلها للمشترين في بعض الدول بحسب تقرير الفيديو أدناه.

تضم الدراجة العديد من الميزات الذكية والقوية لتبرز كدراجة كهربائية خفيفة الوزن نسبيًا بحيث تنافس المنافسين مثل بوش Bosch و سبيشاليزد Specialized. وتتميز دراجة أم فلو إي الإلكترونية بعزم دوران أقصى مثير للإعجاب يبلغ 120 نيوتن متر وقوة تعزيز تبلغ 1000 وات عند الطلب للتغلب حتى على أشد المنحدرات. بخلاف ذلك، تم تصنيف محركها “الهادئ بشكل ملحوظ” بفئة متوسطة في ​​الدفع بقوة 250 وات من الناتج مع ذروة 850 وات.

يمكن شحن البطارية القابلة للفك بسعة 800 وات في الساعة، بسرعة من صفر إلى 75 بالمائة في 1.5 ساعة باستخدام شاحن آم فلو. وعلى الرغم من كل هذه القوة وسعة البطارية، فإن وزن الدراجة لا يزيد عن 19.2 كجم فقط، وذلك بفضل إطار من ألياف الكربون يزن 2.27 كجم ونظام دفع أفينوكس بوزن 2.52 كجم. وتتيح البطارية السير مسافة 157 كيلومتر.

تتميز الدراجة بشاشة ملونة تعمل باللمس بقياس بوصتين وهي مدمجة في الإطار وتطبيق Avinox للوصول اللاسلكي إلى الدراجة وجميع بيانات الركوب. تصدر الدراجة إنذارًا في حالة حدوث مشكلة وتنبهك بموقعها في التطبيق.

وتكتمل النقاط البارزة بمنفذ شحن USB لهاتفك أو كمبيوتر الدراجة، ونظام تعليق كامل، وإطار يمكنه استيعاب العجلات الخلفية مقاس 27.5 بوصة و29 بوصة. تقول كريستينا تشانج، المديرة الأولى للاستراتيجية المؤسسية في DJI: “لقد قادتنا خبرتنا في تكنولوجيا البطاريات والمحركات المتراكمة في الطائرات بدون طيار وأنظمة تثبيت الكاميرات، إلى إنشاء Avinox”. “إنها خطوة طبيعية للشركة للتوسع في هذا المجال حيث كنا نتقن التقنيات الأساسية لنظام الدراجة الكهربائية، من حيث تطوير المحرك الموثوق به وإدارة البطارية والتصميم الميكانيكي والهندسة”. أما السعر فهو يتراوح بين 7000 يورو و12000 يورو (7500 دولار و12850 دولارًا)، مما يضعها في منافسة مباشرة مع الدراجات الرياضية الكهربائية الفاخرة مثل سلسلة توربو من سبيشالتيزد. وتقول الشركة أن هذا الطراز سيكون متاحًا لدى الوكلاء المعتمدين في ألمانيا والمملكة المتحدة وأستراليا “من بين دول أخرى”.