الكشف عن أكبر سفينة حاويات في العالم تعمل بالميثانول الأخضر

ستبحر أكبر سفينة حاويات تعمل بالميثانول الأخضر وتابعة لشركة “إيه بي مولر ميرسك” للشحن من كوريا الجنوبية قريباً، في الوقت الذي تسعى فيه شركة الشحن الدنماركية العملاقة إلى الحد من انبعاثات أنشطتها في واحدة من أكثر الصناعات تلويثا للبيئة، كما أوردت وكالة “بلومبيرغ”.

وكشفت الشركة، ومقرها كوبنهاغن، النقاب عن سفينة الحاويات التي تحمل اسم “آن ميرسك” في ترسانة بناء السفن التابعة لشركة “إتش دي هيونداي للصناعات الثقيلة” في مدينة أولسان الكورية الجنوبية، وقالت إن السفينة التي يبلغ طولها 350 متراً سوف يبدأ تشغيلها في شباط/فبراير المقبل، مشيرة إلى أنها أكبر سفينة حاويات تعمل بالميثانول الأخضر يمكنها قطع مسافات واسعة عبر المحيطات.

وتقول ميرسك إن سعة السفينة تبلغ ما يوازي 16 ألفاً و592 حاوية بحجم عشرين قدماً، وسوف تبحر ما بين الصين ودول أسيوية أخرى، فضلا عن الشرق الأوسط وأوروبا.

ونقلت وكالة “بلومبيرغ” للأنباء عن لورينزو سونزيو، مدير إدارة الأسطول والتكنولوجيا لدى ميرسك، قوله في مقابلة: “نطمح بحلول عام 2030 أن ننقل 25% من حجم الشحنات باستخدام الوقود الأخضر” مضيفا أنه “من أجل تحقيق هذا الهدف، لدينا خطة تتمثل في استبدال الأسطول الحالي بسفن تعمل بالوقود الأخضر”.

وتعتزم ميرسك تشغيل 25 سفينة قادرة على العمل بوقود الميثانول الأخضر بحلول عام 2027، ولديها بالفعل سفينة واحدة تعمل بالميثانول الأخضر تم تدشينها العام الماضي، وإن كانت أصغر حجما ويمكنها أن تقطع مسافات أقصر مقارنة بالسفينة الجديدة.

يشار إلى أن المنظمة البحرية الدولية تسعى إلى تحقيق هدف صفر انبعاثات بحلول عام 2050، وإن كانت طموحات ميرسك تتمثل في تحقيق هذا الهدف بحلول 2040 عن طريق استخدام أنواع الوقود الصديقة للبيئة باعتبارها من الدعائم الرئيسية لهذه الاستراتيجية، بحسب “بلومبيرغ”.