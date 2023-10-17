الكشف عن أقوى سفينة شحن شراعية في العالم

كشفت شركة بيرج بالك الشركة المعروفة عالميًا في مجال الشحن ، بتجهيز سفينة الشحن نيوكاسل ماكس التي يبلغ طولها 300 متر، واسمها بيرج أولمبوس، بأربعة أجنحة متطورة، التي صممتها شركة بار تكنولوجيز البريطانية. تعمل أجنحة الرياح الأربعة على تسخير طاقة الرياح لتوفير 6 أطنان من الوقود يوميًا على مسار عالمي متوسط، وفي هذه العملية، تقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 19.5 طنًا يوميًا. ولذلك فإن بيرج أولمبوس تصبح رائدة للشحن المستدام، وتقود الجهود في سعي الصناعة البحرية لتحقيق الحياد الكربوني. من خلال صدارة العالم في مساعي تهدف لمستقبل خالٍ من الكربون، اجتمعت كل من بيرج بالك وبار تكنولوجيز معًا لتوفير شحن آمن وفعال ومستدام.

يذكر أن مجموعة السلع الأمريكية العملاقة كارجيل أعلنت في أغسطس الماضي، إن سفينة البضائع بطاقة الرياح أبحرت في رحلتها الأولى بعد تزويدها بأشرعة خاصة.

تهدف الرحلة بحسب كارجيل ، وهي ثالث أكبر شركة منتجة للحوم في العالم ، لتحليل كيفية تطويع طاقة الرياح لتخفيض الانبعاثات واستخدام الطاقة المتجددة في قطاع الشحن.

كارجيل، وهي واحدة من كبرى شركات استئجار السفن في العالم، سبق وأعلنت أنها تكثف مساعيها لاستخدام طاقة الرياح في سفن الشحن مع تحركها لخفض الانبعاثات من أسطولها المستأجر