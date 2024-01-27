أعلنت الهيئة العامة للنقل عن قرار هام يتعلق بتحديد زي موحد لسائقي الحافلات في مختلف أنشطتهم، من بينها النقل المتخصص، وتأجير وتوجيه الحافلات، والنقل التعليمي، والنقل الدولي.



هذه الخطوة تهدف لتعزيز جودة الخدمات وتوحيد المظهر العام لهذا القطاع الحيوي، وفقا لبيان الهيئة على حسابها الرسمي.



القرار يُؤكد أن النساء غير ملزمات بارتداء العباءة كجزء من الزي الموحد، بينما يُعتبر الالتزام بالنموذج المحدد للنساء متطلبًا أساسيًا لضمان توحيد المظهر في أداء الأنشطة ذات الصلة بالنقل بالحافلات.



و يتيح هذا التوجيه الجديد للسائقات حرية اختيار الزي الذي يتناسب مع تفضيلاتهن الشخصية، دون الحاجة إلى ارتداء العباءة.



وفقًا للتوجيهات الجديدة، يمكن للسائقين الرجال اختيار ارتداء الزي الوطني أو الالتزام بالقميص الموحد بلون الأقراط، مع بنطال طويل وحزام أسود. بينما يتضمن الزي للنساء نموذجًا محددًا لضمان توحيد المظهر.



تشير التوجيهات إلى أن ارتداء الزي الموحد يُعتبر شرطًا أساسيًا لممارسة أنشطة النقل بالحافلات، وأن المنشآت لديها حرية تطوير نماذج خاصة بها بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.



و أعلنت الهيئة عن موعد اعتماد زي موحد لسائقي الحافلات في أنشطتهم المتنوعة، بدءًا من 27 أبريل 2024.

بهدف الارتقاء بالمظهر العام..

#الهيئة_العامة_للنقل_TGA تعتمد الزي الموحد لسائقي الحافلات. pic.twitter.com/WWUQblAsT3 — الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) January 26, 2024