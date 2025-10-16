السماح للسعوديين والمقيمين باستيراد المركبات

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) السعودية أنه بات بإمكان الأفراد (سعوديين ومقيمين أجانب) استيراد المركبات من خارج المملكة العربية السعودية عبر المنافذ الجمركية بشكل مباشر دون الحاجة إلى مخلص جمركي وذلك عبر موقعها الإلكتروني.

وقالت الهيئة في تغريدة عبر إكس مساء أمس الأربعاء، ورصدها أريبيان بزنس، “يمكنك الآن استيراد سيارتك بكل سهولة عبر خدمة (استيراد المركبات للأفراد) من خلال موقعنا الإلكتروني”.

يمكنك الآن استيراد سيارتك بكل سهولة عبر خدمة "استيراد المركبات للأفراد" من خلال موقعنا الإلكتروني. #خدماتنا_وين_ماكنت#زاتكا — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) October 15, 2025

خدمة استيراد المركبات للأفراد

هي خدمة الكترونية تتيح للمواطنين والمقيمين الأفراد استيراد المركبات من خارج المملكة عبر المنافذ الجمركية بشكل مباشر، دون الحاجة إلى مخلص جمركي.

وأوضحت الهيئة في موقعها الإلكتروني تحت بند “ملاحظات مهمة” أنه قد يتم تطبيق رسوم إضافية (مقابل مالي) في حال عدم مطابقة المركبة لكفاءة الطاقة والعمر المسموح به، وأنه يلزم فحص المركبة في مركز معتمد من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في الحالات التالية:

-تجاوز المسافة المقطوعة 1,000 كم

-إذا لم تكن بيانات المركبة مسجلة لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

الخطوات

الدخول إلى موقع الهيئة الإلكتروني



الانتقال إلى “الخدمات الإلكترونية” ثم “الخدمات الجمركية”

اختيار خدمة “استيراد المركبات للأفراد”

إدخال رقم هيكل المركبة وتفاصيلها

تعبئة تفاصيل الاستيراد

إرفاق المستندات المطلوبة

تقديم الطلب​

الشروط

للاستيراد من منفذ بري:

بيان الاستيراد

شهادة التصدير أو وثيقة ملكية المركبة

البيان الإحصائي

أحقية الاختيار سواء بين تفويض ناقل للمركبة أو قيادة المركبة إلى المنفذ بشكل شخصي

للاستيراد من منفذ بحري:

بوليصة الشحن

شهادة التصدير أو وثيقة ملكية المركبة

يتوجب تفويض ناقل لنقل المركبة

المستندات المطلوبة

لا يوجد