نجحت وسائل النقل العام في استقطاب أكثر من 43 مليون راكب في السعودية خلال عام واحد فقط، مما يعزز دور النقل العام من خلال حافلات النقل.

قالت الهيئة العامة للإحصاء، عبر النشرة الإحصائية السنوية لها، أن عدد الركاب من مستخدمي النقل العام في المملكة ارتفع بمعدا 233.9% عن العام 2021، مشيرة إلى أن الركاب الذين تم نقلهم عبر حافلات النقل العام داخل وبين المدن خلال عام 2022م بلغ عددهم 43.5 مليون راكب”.



و فيما يتعلق بكمية الشحن البري الداخلي على الطرق البرية لعام 2022م بلغت 209 مليون طن بمعدل ارتفاع 6.1% عن عام 2021.



وأوضحت أن أطوال شبكة الطرق المعبدة داخل وبين المدن بلغت خلال عام 2022م 266 ألف كيلومتر، بمعدل ارتفاع 1.6% عن عام 2021.

في حين سجل العام2022 عدد الحوادث المرورية الجسيمة 16,962 حادثًا، بمعدل انخفاض 6.8% عن عام 2021م، فيما بلغ عدد الوفيات بسبب الحوادث المرورية خلال عام 2022م 4,555 وفاة، بمعدل انخفاض 2.1% عن عام 2021م، مشيرةً إلى أن عدد الإصابات من الحوادث المرورية خلال عام 2022م بلغت 24.4 ألف إصابة، بمعدل انخفاض 4.2% عن عام 2021.



من جهة أخرى بلغ عدد المركبات خلال عام 2022م 14.9 مليون مركبة بمعدل ارتفاع 4.9% عن عام 2021م، كما بلغ عدد وثائق التأمين للمركبات خلال عام 2022م 7.6 مليون وثيقة بمعدل ارتفاع 26.9% عن عام 2021.



#الهيئة_العامة_للإحصاء

ارتفاع عدد ركاب النقل العام في الحافلات بنسبة 234% لعام 2022م. — الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) December 20, 2023