السعودية ومصر توقعان اتفاقية تعاون في مجال النقل

وقّع وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل صالح بن ناصر الجاسر ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في جمهورية مصر العربية الفريق كامل الوزير مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النقل بين السعودية ومصر.

وجاء ذلك على هامش اجتماع الدورة العادية لمجلس وزراء النقل العرب في القاهرة، اليوم الإثنين، برئاسة دولة الكويت، وبحضور وزراء النقل العرب.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال الطرق وتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات العلمية والتقنية والدراسات والبحوث المشتركة بين الهيئة العامة للطرق بالمملكة العربية السعودية والمعهد القومي للنقل بجمهورية مصر العربية.