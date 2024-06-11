منعت الإدارة العامة للمرور، التابعة للأمن العام، دخول المركبات والدراجات النارية غير المصرح بها إلى المشاعر المقدسة، اعتبارًا من منتصف ليل الخامس من شهر ذي الحجة وحتى نهاية يوم الثالث عشر من نفس الشهر.

وأوضحت قيادة قوات أمن الحج لشؤون المرور أن هذا القرار يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الحجاج وسلامة المشاعر المقدسة، وتجنبًا لأي تجاوزات قد تؤثر على سير العبادة وتقديم الخدمات بسلاسة وأمان.

وفي هذا السياق، فإن العقوبات المفروضة على المخالفين تشمل:

السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر.

غرامة مالية تصل إلى 50,000 ريال عن كل مخالف.

مصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي إذا كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم.

ترحيل الناقل المخالف في حال كان وافدًا، ومنعه من دخول المملكة وفقًا للتنظيمات المعمول بها.

وأكدت السلطات الأمنية على أنه سيتم تطبيق العقوبات على كل من يتم ضبطه داخل مدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة، ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة، ومراكز الضبط الأمني ومراكز الفرز ومراكز الضبط الأمني المؤقتة، ولا يحمل تصريح حج نظاميًا. حيث سيتم تغريمه بمبلغ 10,000 ريال وترحيل الوافدين منهم لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة مستقبلاً.

وفي ختام البيان، شددت السلطات على ضرورة الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، بهدف ضمان راحة وسلامة الحجاج أثناء أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، مؤكدة على استعدادها التام لتنفيذ القرارات وتطبيق العقوبات على كل من يخالف تلك التعليمات.