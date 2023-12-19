اختارت الهيئة العامة للنقل في السعودية مدينة “تبوك” لإطلاق المشروع الأول للنقل العام عبر الحافلات الكهربائية الصديقة للبيئة.

المشروع يسهم في رفع مستوى السلامة ورفع مستوى جودة الحياة، وتسهيل حركة التنقل، وتقليل الازدحام المروري في طرق تبوك، إضافة إلى تنمية الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة، والحد من الانبعاثات الكربونية والتلوث البيئي، تحقيقاً للمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.



وأوضح المشرف العام على قطاع نقل الركاب في الهيئة العامة للنقل الدكتور ريان الحازمي، أن المشروع يتضمن 25% من الحافلات الكهربائية الصديقة للبيئة وبمسارات تعمل بالطاقة النظيفة وهي الأولى على مستوى المملكة، مضيفًا أن المشروع يتكون من 4 مسارات، و30 حافلة تتضمن 106 نقاط توقف، مخصصة لتقديم خدمات النقل العام في هذا المشروع، بما يخدم المستفيدين من سكان مدينة تبوك وزائريها، على مدار 18 ساعة يوميًا.



أن المسار الأول بطول 34.5 كيلومتر، يشتمل على 30 محطة توقف، ويمر على جامعة تبوك والبريد السعودي والخطوط السعودية، والمسار الثاني يشتمل على 27 محطة توقف بطول 43.8 كيلومتر ويخدم المدينة العسكرية، والمطار، عدد من المستشفيات.