دشنت الهيئة العامة للنقل، والشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) شرق السعودية المحطة الثالثة لمشروع الحافلة الكهربائية، ضمن مشروع النقل العام للمدن السعودية.

وذلك امتدادًا لسلسلة من إطلاق الحافلات الكهربائية في المملكة، حيث كانت أولى التجارب في محافظة جدة، تليها المدينة المنورة.

وقالت الهيئة، أن الحافلة تمتاز بكونها مصممة وفقًا لأحدث المعايير، ومجهزة بمميزات تجمع بين الكفاءة والراحة والتقنيات الحديثة، حيث تشتمل على 37 مقعدًا مريحًا، ومزودة ببطارية عالية الكفاءة بقوة 420 كيلو وات، ما يتيح لها العمل لمدة تصل إلى 18 ساعة متواصلة عبر 73 رحلة يوميًا، وتمكنها من قطع مسافة تصل إلى 300 كيلو متر في الشحنة الواحدة، بالإضافة إلى مواكبتها لاحتياجات الركاب من خلال توفير شبكة WIFI ومنافذ USB مثبتة داخل الحافلة.

يذكر أن إطلاق الحافلة الكهربائية ضمن مشروع النقل العام بالحافلات في حاضرة الدمام ومحافظة القطيف الذي يحتوي على 85 حافلة أخرى، كما يشتمل على 8 مسارات تغطي مسافة 400 كلم، ويشتمل على 218 محطة توقف.

كما يهدف المشروع إلى تشجيع ثقافة النقل العام بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بزيادة نسبة مستخدمي وسائل النقل العام إلى 15% بحلول عام 2030، وتوفير خيارات تنقل أسرع وأسهل، والحد من الانبعاثات الكربونية، والمساهمة في تحسين جودة الحياة.

نحو نقل أكثر استدامة..#الهيئة_العامة_للنقل_TGA بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية تدشن الحافلة الكهربائية لخدمة مشروع النقل العام بالحافلات في حاضرة الدمام ومحافظة القطيف؛ للمساهمة في تحسين جودة الحياة بوسائل نقل حديثة ومبتكرة وتقلل استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية. pic.twitter.com/1AVD7Yljrt — الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) November 8, 2023