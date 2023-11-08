فريق التحرير by فريق التحرير

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السعودية تدشن المحطة الثالثة لحافلات النقل العام الكهربائية

العمل لمدة تصل إلى 18 ساعة متواصلة عبر 73 رحلة يوميًا، وتمكنها من قطع مسافة تصل إلى 300 كيلو متر في الشحنة الواحدة.

فريق التحرير by فريق التحرير

دشنت الهيئة العامة للنقل، والشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) شرق السعودية المحطة الثالثة لمشروع الحافلة الكهربائية، ضمن مشروع النقل العام للمدن السعودية.

وذلك امتدادًا لسلسلة من إطلاق الحافلات الكهربائية في المملكة، حيث كانت أولى التجارب في محافظة جدة، تليها المدينة المنورة.

وقالت الهيئة، أن الحافلة تمتاز بكونها مصممة وفقًا لأحدث المعايير، ومجهزة بمميزات تجمع بين الكفاءة والراحة والتقنيات الحديثة، حيث تشتمل على 37 مقعدًا مريحًا، ومزودة ببطارية عالية الكفاءة بقوة 420 كيلو وات، ما يتيح لها العمل لمدة تصل إلى 18 ساعة متواصلة عبر 73 رحلة يوميًا، وتمكنها من قطع مسافة تصل إلى 300 كيلو متر في الشحنة الواحدة، بالإضافة إلى مواكبتها لاحتياجات الركاب من خلال توفير شبكة WIFI ومنافذ USB مثبتة داخل الحافلة.

يذكر أن إطلاق الحافلة الكهربائية ضمن مشروع النقل العام بالحافلات في حاضرة الدمام ومحافظة القطيف الذي يحتوي على 85 حافلة أخرى، كما يشتمل على 8 مسارات تغطي مسافة 400 كلم، ويشتمل على 218 محطة توقف.

كما يهدف المشروع إلى تشجيع ثقافة النقل العام بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بزيادة نسبة مستخدمي وسائل النقل العام إلى 15% بحلول عام 2030، وتوفير خيارات تنقل أسرع وأسهل، والحد من الانبعاثات الكربونية، والمساهمة في تحسين جودة الحياة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...