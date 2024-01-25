السعودية تطلق قطار “حلم الصحراء” الأول من نوعه في الشرق الأوسط

أبرمت الخطوط الحديدية السعودية “سار” ومجموعة أرسينالي الإيطالية المتخصصة في إدارة رحلات القطارات الفاخرة اتفاقية لإطلاق خدمة قطار “حلم الصحراء” في المملكة العربية السعودية.

وتمثل هذه الاتفاقية أولى مبادرات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وسيتكون قطار من 40 كابينة فاخرة، وسينطلق مسار أولى الرحلات من محطة قطار الشمال بالعاصمة الرياض مروراً بحائل وانتهاءً بمحطة قطارات الركاب بالقريات.

موعد بدأ الحجز على قطار حلم الصحراء

ومن المقرر أن يبدأ الحجز على قطار “حلم الصحراء” في نهاية العام الحالي، على أن يبدأ التشغيل الفعلي في الربع الرابع من العام القادم. وتعد شركة أرسينالي شركة إيطالية متخصصة في الضيافة الفاخرة وإدارة الفنادق والمنتجعات العالمية والسفر الفاخر، وتعمل على مشاريع مستدامة للخدمات الفاخرة عبر القطارات السياحية من خلال أسطول مكون من ستة قطارات تعمل في إيطاليا.