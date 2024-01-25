فريق التحرير by فريق التحرير

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السعودية تطلق قطار “حلم الصحراء” الأول من نوعه في الشرق الأوسط

سيتكون قطار “حلم الصحراء” من 40 كابينة فاخرة، وسينطلق مسار أولى الرحلات من محطة قطار الشمال بالعاصمة الرياض مروراً بحائل وانتهاءً بمحطة قطارات الركاب بالقريات.

فريق التحرير by فريق التحرير
حلم الصحراء

أبرمت الخطوط الحديدية السعودية “سار” ومجموعة أرسينالي الإيطالية المتخصصة في إدارة رحلات القطارات الفاخرة اتفاقية لإطلاق خدمة قطار “حلم الصحراء” في المملكة العربية السعودية.

وتمثل هذه الاتفاقية أولى مبادرات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

حلم الصحراء

وسيتكون قطار من 40 كابينة فاخرة، وسينطلق مسار أولى الرحلات من محطة قطار الشمال بالعاصمة الرياض مروراً بحائل وانتهاءً بمحطة قطارات الركاب بالقريات.

موعد بدأ الحجز على قطار حلم الصحراء

ومن المقرر أن يبدأ الحجز على قطار “حلم الصحراء” في نهاية العام الحالي، على أن يبدأ التشغيل الفعلي في الربع الرابع من العام القادم. وتعد شركة أرسينالي شركة إيطالية متخصصة في الضيافة الفاخرة وإدارة الفنادق والمنتجعات العالمية والسفر الفاخر، وتعمل على مشاريع مستدامة للخدمات الفاخرة عبر القطارات السياحية من خلال أسطول مكون من ستة قطارات تعمل في إيطاليا.

حلم الصحراء
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...