السعودية: إيقاف حساب سائقي تطبيقات نقل الركاب 30 يومًا

أعلنت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية عن دخول تحديثات جديدة للائحة الخاصة بأنشطة الأجرة و وسيط الأجرة والتوجيه حيز النفاذ ابتداءً من اليوم، وتضمنت اللائحة المحدثة تجميد نشاط السائق مؤقتًا 30 يوماً ضمن حالات محددة.



تتضمن التحديثات التي أُدخلت على اللائحة مجموعة من التعديلات والتحسينات، منها تسهيل الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين في هذا القطاع، بالإضافة إلى تحسين آليات معرفة السائقين لمواقع التوصيل قبل قبول الطلبات أو رفضها، ومنع انتشار ظاهرة إلغاء الرحلات بعد قبولها من قِبل السائقين عبر تجميد نشاط السائق مؤقتًا في حال تجاوزه عدد الرحلات الملغاة خلال فترة زمنية محددة.



وكذلك فرض الالتزام على الناقل بوضع آلية لإعادة الأمتعة أو المفقودات الشخصية لأصحابها، بالإضافة إلى معالجة انتشار ظاهرة ممارسة نشاط الأجرة العامة بسيارات خاصة بالهوية الجديدة وتحمل لوحات “خصوصي” بسبب عدم إزالة الهوية بعد خروجها من النشاط.



كما تضمنت التعديلات توضيح نطاق ممارسة أنشطة الأجرة، وزيادة معدلات الامتثال للمرخصين من خلال الاستمرار بعملية الربط الإلكتروني بالنظام المحدد من قبل الهيئة، وتزويد هذا النظام بالبيانات المطلوبة، بالإضافة إلى العديد من التعديلات الأخرى التي تهدف إلى تحسين تجربة المستفيدين.



تعمل الهيئة العامة للنقل بشكل مستمر على تحديد التحديات التي تواجه المستثمرين والمستفيدين والعاملين في أنشطة النقل، وذلك بهدف تطوير الحلول الفعّالة لمعالجة هذه التحديات وتحسين كفاءة وجودة الخدمات المقدمة.



#الهيئة_العامة_للنقل: بدء تطبيق قرار إيقاف حساب سائق تطبيقات نقل الركاب لمدة 30 يومًا حال إلغائه أكثر من 5 رحلات خلال الشهر.https://t.co/goPpBhsoYT#واس_عام pic.twitter.com/GCzPbcBr8T — واس العام (@SPAregions) February 28, 2024