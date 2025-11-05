. .. Written by . ..

السعودية، استدعاء آلاف المركبات الأمريكية بسبب خلل

وزارة التجارة السعودية تستدعي آلاف المركبات بسبب خلل قد يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث

استدعت وزارة التجارة آلاف المركبات بسبب خلل
استدعت وزارة التجارة السعودية، اليوم الأربعاء، 7,393 مركبة (لينكون – فورد) من عدة طرازات لسنة الصنع من العام 2021 إلى العام 2024 لخلل في الكاميرا الخلفية قد يؤدي إلى توقف عرض الصورة أثناء الرجوع للخلف مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة مستخدمي المركبات المشمولة بالاستدعاء إلى التواصل مع الوكلاء المحليين للمركبات، شركة توكيلات الجزيرة على الرقم المجاني (8007492222)، وشركة محمد يوسف ناغي على الرقم المجاني (8001240218)، لإجراء الفحص والتحديثات اللازمة مجاناً.

ودعت الوزارة مُلاّك المركبات إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة http://Recalls.sa.

