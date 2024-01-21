الخطوط الحديدية السعودية تحقق أرقاماً تاريخية لأول مرة

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية “سار” عن نجاحات استثنائية وأرقام تاريخية في عملياتها التشغيلية لعام 2023، حيث سجلت تفوقًا واضحًا في مجالات الركاب والشحن.



هذه الأرقام التي نشرتها في بيان على وكالة الأنباء السعودية”واس”، تشير إلى تحسين الخدمات وتحقيق التنمية في قطاع النقل في المملكة العربية السعودية.



أرقام الركاب:

للمرة الأولى في تاريخ الخطوط الحديدية السعودية، تجاوز إجمالي عدد ركاب القطارات 11.2 مليون راكب خلال عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 55% مقارنة بالعام السابق. هذا الإنجاز يبرز التفضيل المتزايد للنقل الحديث والكفاءة التشغيلية عبر شبكات الشرق والشمال، وقطار الحرمين السريع، وقطار المشاعر المقدسة.



تم تسجيل زيادة قوية في عدد الرحلات، حيث بلغت الزيادة 25% خلال عام 2023، ليصل إجمالي عدد الرحلات إلى أكثر من 32 ألف رحلة.

هذا يعكس التوسع في شبكات النقل والالتزام بتلبية احتياجات المسافرين بفاعلية.



أرقام الشحن:

تجاوز حجم المعادن والبضائع التي تم نقلها عبر شبكات “سار” في عام 2023، 24.7 مليون طن، بنسبة ارتفاع قدرها 6% مقارنة بعام 2022. هذا التفوق في قطاع الشحن لم يكن فقط تقدمًا كميًا بل أيضًا مساهمة فعّالة في إزاحة الشاحنات عن الطرق السريعة وتقليل الاستهلاك الوقود وانبعاثات الكربون والضارة.



البيئة والاستدامة:

تمثل هذه الإنجازات تقدمًا ملحوظًا في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية، حيث تم إزاحة أكثر من مليوني رحلة شاحنة عن الطرق السريعة، وتقليل استهلاك الوقود بمقدار أكثر من 3 ملايين برميل، مما ساهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة البيئة.



و قدم الدكتور بشار بن خالد المالك، الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية “سار”، تقييمًا إيجابيًا للإنجازات المحققة، حيث أكد أن هذه النتائج تعكس الدعم الكبير من القيادة الرشيدة والتزام الشركة بتحقيق أهدافها الإستراتيجية.

وأشار إلى أهمية التخطيط الاستراتيجي وتبني أحدث التقنيات في قطاع النقل، مع التأكيد على بناء شراكات مستدامة مع القطاعين الحكومي والخاص.





المبادرات والخدمات الجديدة:

أعلن المالك أن عام 2023 شهد إطلاق العديد من المبادرات والخدمات الجديدة في قطاع الخطوط الحديدية، منها تجارب تشغيلية للقطار الهيدروجيني، وخدمة التصدير المباشر من الميناء الجاف بالرياض، والربط الإلكتروني لتذاكر الركاب.

كما تم توقيع عقود لربط النقل البحري بالنقل السككي وأول عقد لشحن السيارات عبر القطارات.



الإنجازات في قطاع الشحن:

أشار المالك إلى أن إنجازات عام 2023 تمتد لتعزيز قطاع الشحن والتوسع في قاعدة العملاء. تم فتح أبواب التعاون مع صناعات جديدة، حيث استفادت للمرة الأولى من خدمات النقل عبر الخطوط الحديدية.

هذا التوسع يسهم في دعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة لكافة الشرائح من العملاء.



الدور الحيوي في دعم الاقتصاد:

تسلط هذه الإنجازات الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه “سار” في دعم مختلف الأنشطة الاقتصادية في المملكة.

يشهد الاقتصاد السعودي نموًا كبيرًا، ويعزز قطاع النقل الحديث هذا النمو بشكل فعّال، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.



الرؤية المستقبلية والاستمرار في التطور:

في ختام التقرير، يتوقع الرئيس التنفيذي لـ”سار”، الدكتور بشار بن خالد المالك، أن تكون هذه الإنجازات بمثابة دافع قوي للشركة لمواصلة الابتكار والتطوير.

يتعهد بالاستمرار في تحقيق الأهداف الإستراتيجية وتقديم خدمات النقل على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة.



بهذا، تتجه “سار” نحو المستقبل بإيمان قوي بأن الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة والاستدامة يمثلان السبيل الوحيد للنجاح في تحديات النقل المستقبلية.

يتطلع القطاع والمجتمع إلى مزيد من التطور والتقدم في مجال الخطوط الحديدية بالمملكة العربية السعودية.



شهد عام 2023م تحقيق أرقام ومنجزات تاريخية وإطلاق مبادرات نوعية للخطوط الحديدية السعودية تعكس حجم طموح كوادرنا الوطنية وسعيها المستمر نحو تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وتطلعات #رؤية_السعودية_2030 pic.twitter.com/r9no7Hl2YH — الخطوط الحديدية السعودية | SAR (@SARSaudiRailway) January 21, 2024