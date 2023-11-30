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الإمارات تفعّل الختم الرقمي لخدمات ترخيص الآليات والسائقين عبر الهوية الرقمية

ترخيص الآليات والسائقين باستخدام الختم الرقمي من خلال الهوية الرقمية

فريق التحرير by فريق التحرير
الختم الرقمي

أكدت وزارة الداخلية الإماراتية أنها اعتمدت النماذج الجديدة لخدمات ترخيص الآليات والسائقين باستخدام الختم الرقمي من خلال الهوية الرقمية UAE Pass 2023 اعتباراً من اليوم الخميس 30 نوفمبر.

الختم الرقمي

وتشمل الخدمات الجديدة:

  • شهادة تصدير مركبة خارج الدولة.
  • شهادة تحويل مركبة داخل الدولة.
  • شهادة تسفير سياحي.
  • شهادة لمن يهمه الأمر – صحة بيانات رخصة القيادة.
  • شهادة لمن يهمه الأمر – المالك الأول للمركبة.
  • شهادة لمن يهمه الأمر – المركبة موجودة داخل الدولة.
  • شهادة لمن يهمه الأمر – صحة بيانات المركبة.
  • شهادة لمن يهمه الأمر – كشف المركبات.
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