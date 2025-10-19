الجسر البري السعودي الصيني: 4 ساعات بين الرياض وجدة

أفاد تقرير اليوم الأحد أن مشروع الجسر البري الحديدي الذي تعتزم المملكة العربية السعودية تنفيذه سيجعل مدة السفر بين العاصمة الرياض ومدينة جدة؛ العاصمة التجارية للمملكة، أربع ساعات فقط.

ووصف تقرير صحيفة “عكاظ” السعودية المشروع بـ “المشروع المعجزة” ويعد أحد أكبر مشاريع البنية التحتية المخطط لها في المملكة، وسيتم تنفيذ المخطط من قبل من قبل شركة الخطوط الحديدية السعودية (SAR) وشركة البناء الهندسي المدني الصينية، وبتكلفة تقدر بنحو سبعة مليارات من الدولارات (حوالي 26.2 مليار ريال).

ويهدف مشروع الجسر البري (Land bridge) إلى ربط أهم مدن السعودية بسكك الحديد، وتعزيز التجارة والسفر، ولن يستغرق السفر بالقطار من الرياض إلى جدة أكثر من 4 ساعات. كما سيربط المشروع مدينة جدة بالدمام.

ويعتبر هذا التوسع في الخطوط الحديد جزءاً لا يتجزأ من مستهدفات رؤية 2030، الهادفة إلى تحويل المملكة إلى منطلق رئيسي للنقل في المنطقتين الخليجية والعربية. وبموجب مشروع الجسر البري، تسعى المملكة إلى زيادة حجم شبكتها من السكك الحديد من نحو 5300 كيلومتر إلى أكثر من 8 آلاف كيلومتر.

وهي خطوة يتوقع أن تحدث تحولاً كبيراً في الربط بين مدن المملكة داخلياً، وبينها وبين مدن بلدان الخليج. وتشمل خطط التوسع مد خط حديدي لنحو 1500 كيلومتر من جدة، على البحر الأحمر، إلى الدمام على الخليج، عن طريق العاصمة الرياض. ويهدف الجسر البري إلى خفض المسافة بين الرياض وجدة من نحو 12 ساعة حالياً بالسيارة إلى أقل من 4 ساعات بالقطار من خلال خط حديدي يمتد نحو 900 كيلومتر من الرياض لجدة.

وكانت مجلة ميد ذكرت في أبريل/نيسان الماضي إن الخطوط الحديدية السعودية (سار) أعلنت عن طرح مناقصة لعقد خدمات الاستشارات الرئيسية لتصميم شبكة الجسر البري السعودي، وأن الشركات المهتمة أمامها مهلة حتى 15 مايو/أيار (الماضي) لتقديم عروضها، والذي يشمل التصميم النظري وخيارات مرحلتي التصميم الأولي والتصميم المُصدر للإنشاء (IFC) على الشبكة التي يزيد طولها عن 1000 كيلومتر.

وذكرت المجلة أيضاً أن المشروع يشمل أكثر من 1500 كيلومتر من المسارات الجديدة، المكون الرئيسي هو خط سكة حديد جديد بطول 900 كيلومتر يربط بين الرياض وجدة، والذي سيوفر وصولاً مباشراً للبضائع إلى العاصمة من ميناء الملك عبدالله على البحر الأحمر.

وأوضحت أن الأجزاء الرئيسية الأخرى تشمل تحديث خط الرياض-الدمام الحالي، وإنشاء طريق جانبي حول العاصمة الرياض، ووصلة بين ميناء الملك عبدالله وينبع.

وكان من المقرر أن يبدأ المشروع في بداية العام 2025.

خطوط الجسر البري

يعد مشروع الجسر البري أحد أكبر مشاريع البنية التحتية المخطط لها في المملكة العربية السعودية، ويتكون من 6 خطوط. حيث يتضمن الخط الأول ترقية الشبكة الداخلية لمدينة الجبيل الصناعية، والتي هي قيد الإنشاء. وسوف يتطلب زيادة المسار بنحو 10 كيلومترات.

ويتضمن الخط الثاني ترقية خط سكة حديد الجبيل إلى الدمام، والذي هو أيضاً قيد الإنشاء. وسوف يتطلب إنشاء 35 كيلومتراً من المسار.

ويتضمن الخط الثالث ترقية خط سكة حديد الدمام إلى الرياض، حيث سيتم بناء 87 كيلومتراً من المسار.

ويمتد الخط الرابع، المعروف باسم طريق الرياض، من الشبكة الحالية في شمال المدينة إلى الجنوب. وينقسم إلى حزمتين الأولى بطول 67 كيلومتراً والثانية بطول 35 كيلومتراً.

الخط الخامس عبارة عن وصلة من الرياض إلى جدة ثم إلى ميناء الملك عبدالله بثلاث محطات في جمومة ومويا والدوادمي. ويبلغ طول خط الرياض إلى جدة 920 كيلومتراً ويبلغ طول وصلة جدة إلى ميناء الملك عبدالله 146 كيلومتراً.

الخط السادس عبارة عن خط جديد بطول 172 كيلومتراً من ميناء الملك عبدالله إلى مدينة ينبع الصناعية.

وسيكون هناك أيضاً 7 مراكز لوجستية: مركز لوجستي مدينة الجبيل الصناعية، وميناء الدمام اللوجستي الجاف، وميناء الرياض الجاف المنقول، ومركز لوجستي مطار الملك خالد في الرياض، وميناء جدة اللوجستي الجاف، ومركز لوجستي ميناء الملك عبدالله، ومركز لوجستي مدينة ينبع الصناعية.